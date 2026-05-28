Primul contract cu bani din SAFE pentru Autostrada Unirii a fost semnat: O investiție de 1 miliard de euro pentru dezvoltarea jumătății de nord a României

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, joi, contractul pentru tronsonul 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii ,,Unirii”, primul contract finanțat prin programul european SAFE pe A8.

Potrivit CNIR, contractul de 4,87 miliarde lei (fără TVA) a fost semnat cu asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt.

Semnat în prezența ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, contractul pentru tronsonul 1 are o valoare de 4,87 miliarde lei (fără TVA) și este primul contract cu finanțare prin Programul Security Action for Europe (SAFE) pentru Autostrada A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni.

,,Este primul contract cu finanțare prin Programul SAFE pentru această autostradă și ne dorim să semnăm cât mai rapid posibil și următoarele contracte, imediat după soluționarea contestațiilor. După constituirea garanției de bună execuție și parcurgerea tuturor pașilor procedurali ne propunem să emitem Ordinul de începere în cel mai scurt timp, astfel încât să fie evitate situații recente, precum problemele unor contracte importante, inițial cu fonduri din PNRR pentru care, ulterior, a fost nevoie de identificarea altor soluții de finanțare”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) vor fi construite:

36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri;

4 tunele, lungime totală de 1,7 kilometri;

3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Valoarea contractului este de 4,87 miliarde lei (fără TVA), iar durata de 46 luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

În cadrul contractului, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Finanțarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru milioane de români, mai precizează CNIR.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. Lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, vizează achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.

La începutul lunii mai a fost semnat și contractul privind autostrada Pașcani – Suceava, acesta fiind primul contract pentru România din programul SAFE.

Finalizarea autostrăzilor din Moldova este unul dintre avantajele finanțării prin SAFE invocate public și de premierul Ilie Bolojan. „Peste 4 miliarde de euro sunt direcționate către tronsoanele de autostradă Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni. Fără acest credit, nu am fi avut finanțare pentru autostrăzile Moldovei. Conectivitatea este o condiție de bază pentru dezvoltarea regiunilor, iar finalizarea lucrărilor la cele două tronsoane va susține dezvoltarea jumătății de nord a României și relațiile economice cu Republica Moldova și Ucraina”, a arătat acesta recent.