Primul deces din cauza infecției cu COVID-19 pe teritoriul României. Pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave

Pandemia de coronavirus va provoca recesiune globală în 2020, care ar putea fi mai rea decât cea înregistrată în timpul crizei financiare din 2008-2009, a avertizat luni Fondul Monetar Internațional, prin vocea directorului general, Kristalina Georgieva, care se așteaptă la redresare în 2021, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Vor fi necesare chiar mai multe măsuri, în special pe frontul fiscal”, a declarat şeful FMI, după o teleconferinţă cu guvernatorii băncilor centrale şi miniştrii de Finanţe ai G20 (cele mai puternice ţări ale lumii), care au fost de acord cu necesitatea solidarităţii pe plan global.

The global economic outlook for 2020 is negative—recession at least as bad as the Global Financial Crisis or worse. But we expect recovery in 2021. How to get there? Read @KGeorgieva‘s statement here: https://t.co/F1WjFgUwzS #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/M2XgTnTOK0

— IMF (@IMFNews) March 23, 2020