Primul dialog militar SUA-China după un an de pauză: Șeful Statului Major american a subliniat “importanța gestionării concurenței pentru a evita calculele greșite”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat joi la abordarea “dezechilibrelor şi diferenţelor” între Uniunea Europeană şi China, în timp ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a atenționat că relațiile comerciale și economice sino-europene trebuie să fie mai echilibrate și mai reciproce.

Cei doi lideri instituționali ai UE au fost primiți la Beijing de președintele chinez Xi Jinping pentru primul summit bilateral UE-China în persoană, după patru ani.

Acesta summit, primul de acest calibru între liderii UE şi Xi Jinping şi premierul chinez Li Qiang după 2019, are loc într-un moment de reluare a schimburilor diplomatice între Bruxelles şi Beijing, după sfârşitul pandemiei de COVID-19 care a izolat China de restul lumii, subliniază Agerpres, citând AFP.

La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping a îndemnat ca cele două părţi “să răspundă împreună la provocările mondiale şi să conlucreze pentru a promova stabilitatea şi prosperitatea în lume”.

“China şi UE ar trebui să fie parteneri în cadrul unei cooperări reciproc avantajoase”, a declarat Xi în timpul întrevederii sale cu von der Leyen şi cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, la Diaoyutai, vila de protocol a guvernului chinez la Beijing.

În acest context, preşedintele chinez a subliniat importanţa “încrederii politice” între cei doi parteneri.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că aceasta este a doua sa vizită în China în acest an, după ce în luna aprilie l-a acompaniat pe președintele francez Emmanuel Macron într-o deplasare la Beijing. Și atunci ca și acum, von der Leyen și-a pregătit vizitele în China prin discursuri menite să înfățișeze strategia UE față de China.

În primăvară, președinta Comisiei Europene a enunțat, într-un discurs la Bruxelles, strategia UE în relația cu China, pe care a definit-o drept una “a reducerii riscurilor, și nu a decuplării”. Acum, înaltul demnitar european a trasat, printr-un discurs la Berlin, liniile de acțiune pentru reducerea riscurilor în relația cu China, pe care a calificat-o drept ”partener comercial”, ”o putere militară” și ”un actor global cu idee divergentă despre ordinea mondială”.

La capătul întâlnirii trilaterale cu Xi Jinping și Charles Michel, pe care a descris-o drept “un schimb de opinii bun și sincer”, Ursula von der Leyen a precizat că “într-o lume în care fricțiunile geopolitice sunt în creștere”, “am convenit că avem un interes comun în ceea ce privește relațiile comerciale echilibrate”.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a dat asigurări că UE doreşte “o relaţie stabilă şi reciproc avantajoasă cu China”. Însă, “în mod absolut firesc, noi vom promova astăzi valorile noastre europene, inclusiv drepturile omului şi democraţia”, a susţinut el.

With President Xi for a timely EU-China summit in Beijing.

🇨🇳 & 🇪🇺 have a shared interest in a stable and constructive relationship. The EU will continue to engage with China based on transparency, predictability and reciprocity.

We need to make our trade and economic… pic.twitter.com/TshjMoNnen

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 7, 2023