Primul obuzier K9 a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române

Primul obuzier autopropulsat K9 „Tunetul” a fost finalizat în fabrica din Coreea de Sud și este gata de livrare pentru Armata României, au transmis luni Forțele Terestre Române, într-o postare pe Facebook.

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace din Coreea de Sud prevede furnizarea a 54 de obuziere K9, primele 18 urmând să fie produse integral în Coreea de Sud.

Proiectul include de asemenea 36 de vehicule de realimentare K10 și 18.000 de obuze care vor ajunge în dotarea Forțelor Terestre Române.

România va deveni cel de-al 10-lea stat utilizator al obuzierului K9. Este un obuzier autopropulsat cu şenile de calibru NATO 155 mm/52.

După Norvegia şi Australia, România va fi, de asemenea, al treilea operator global al K10, care permite o capacitate de reaprovizionare complet automatizată pentru a maximiza eficienţa forţelor de artilerie.