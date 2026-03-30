Primul obuzier K9 a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române

Autor: Robert Lupițu
© Forțele Terestre Române/ Facebook

Primul obuzier autopropulsat K9 „Tunetul” a fost finalizat în fabrica din Coreea de Sud și este gata de livrare pentru Armata României, au transmis luni Forțele Terestre Române, într-o postare pe Facebook.

Contractul semnat cu Hanwha Aerospace din Coreea de Sud prevede furnizarea a 54 de obuziere K9, primele 18 urmând să fie produse integral în Coreea de Sud.

Proiectul include de asemenea 36 de vehicule de realimentare K10 și 18.000 de obuze care vor ajunge în dotarea Forțelor Terestre Române.

România va deveni cel de-al 10-lea stat utilizator al obuzierului K9. Este un obuzier autopropulsat cu şenile de calibru NATO 155 mm/52.

După Norvegia şi Australia, România va fi, de asemenea, al treilea operator global al K10, care permite o capacitate de reaprovizionare complet automatizată pentru a maximiza eficienţa forţelor de artilerie.

Comisia Europeană lansează un program de 1,5 miliarde de euro pentru consolidarea industriei de apărare și achiziții comune
Donald Trump amenință că va „distruge complet" infrastructura energetică „și, posibil, stațiile de desalinizare" din Iran dacă nu se ajunge la un acord „în scurt timp"
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

