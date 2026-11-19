Summitul trilateral fără precedent dintre președintele SUA, Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat cu o „declarație de pace” axată pe reforma ONU, aprovizionarea cu combustibili și reducerea riscurilor nucleare, dar care nu face nicio referire la războaiele din Ucraina și Iran.

Pe fondul imaginilor puternice, cu valoare istorică, ale celor trei puteri globale, summitul pare să nu fi produs progrese diplomatice imediate. Reuniunea s-a încheiat fără declarații comune, în pofida mesajelor ferme transmise de lideri la începutul întâlnirii, iar președintele american Donald Trump a plecat imediat de la locul desfășurării evenimentului spre aeroport, relatează Euronews.

Presa de stat chineză, Kremlinul și Casa Albă au publicat o declarație comună, intitulată „Declarația trilaterală către pace”, în care Xi, Putin și Trump au afirmat că se angajează să susțină stabilitatea strategică și securitatea internațională.

Potrivit documentului, China, Rusia și Statele Unite au convenit asupra reformei ONU, creșterii producției și aprovizionării cu produse petroliere, angajării în dialog pentru reducerea riscurilor nucleare, precum și asupra „respectării imunității oficialilor de stat și opoziției față de CPI și instituții similare care își abuzează jurisdicția”.

Declarația nu face nicio referire explicită la Ucraina, Iran, Coreea de Nord sau alte subiecte.

Înaintea reuniunii și în cadrul discuțiilor bilaterale pregătitoare cu Putin și Xi, Trump a declarat că dorește să discute despre reducerea stocurilor de arme nucleare, războiul Rusiei în Ucraina și „toate problemele care sunt cu adevărat discutate în lume”.

În condițiile în care aparatul de stat rus a prezentat participarea lui Putin la summit drept o victorie majoră de legitimare, președintele rus a fost primul dintre cei trei lideri care a susținut o conferință de presă pentru jurnaliștii ruși după reuniune.

Liderul de la Kremlin a descris summitul drept „un capitol important în istoria diplomației” și a afirmat că „discuția s-a desfășurat într-o atmosferă complet deschisă, care ne-a permis să ne înțelegem mai bine”, adăugând că „per ansamblu, a fost foarte utilă”.

Putin a declarat că el și Trump au „o anumită apropiere” în ceea ce privește opiniile lor și „valorile civilizaționale”.

Referindu-se la războiul pe scară largă declanșat de Rusia în Ucraina, Putin a afirmat că Kievul și Europa nu sunt încă pregătite să facă compromisuri pentru încheierea conflictului.

La începutul summitului, Putin a declarat că războiul Rusiei în Ucraina va face parte din discuții, afirmând că „avem interese comune în Ucraina”. Cu toate acestea, după reuniune, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor ruși că Ucraina nu a fost „subiectul central” al summitului.

„Rusia, Statele Unite și China sunt unite nu numai prin statutul lor de națiuni învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, ci și prin responsabilitatea lor pentru menținerea păcii internaționale”, a declarat Putin înaintea discuțiilor.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a descris summitul drept „pozitiv, constructiv și fructuos”, potrivit unei relatări a presei de stat chineze.

Conform relatării, Xi a afirmat că liderii au convenit că marile puteri trebuie să ia în serios preocupările legitime de securitate ale tuturor țărilor, precizând că „atât timp cât dialogul nu se oprește, cât timp ușile rămân deschise, există speranță pentru pace”.

„Semințele plantate la reuniunea trilaterală de astăzi vor prinde cu siguranță rădăcini, vor încolți, vor înflori și vor da roade”, a afirmat Xi, potrivit relatării.

Cei trei lideri au făcut o fotografie de grup, fără să își strângă mâinile la începutul summitului, și nu au făcut declarații comune la încheierea reuniunii, după o oră și 20 de minute.

În declarațiile comune de dinaintea summitului, Trump a afirmat că cele trei puteri globale „fac istorie”, întrucât au „mari responsabilități în rezolvarea problemelor care afectează întreaga planetă”.

Xi i s-a alăturat lui Trump, afirmând că summitul lor „are o semnificație revoluționară”, adăugând că „lumea este în pace atunci când marile puteri trăiesc în armonie” și făcând apel la cele trei țări „să abandoneze mentalitatea Războiului Rece, să nu urmărească decuplarea și ruperea lanțurilor de aprovizionare”.

„Cele trei țări ar trebui să colaboreze pentru a aborda provocările globale”, iar „marile țări ar trebui să se respecte reciproc și să coexiste în pace”, a declarat Xi înaintea începerii discuțiilor, adăugând că acestea „pot consolida coordonarea pentru a proteja stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie. Adversitatea dezvăluie adevărata responsabilitate”.

Chiar în momentul începerii summitului, agenția de presă de stat a Chinei a publicat o declarație a lui Xi, potrivit căreia „armele nucleare ar trebui interzise în totalitate și distruse complet, construind o lume fără arme nucleare”.

În declarație, Xi a descris armele nucleare drept „sabia lui Damocles care atârnă deasupra umanității” și a afirmat că „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

În declarațiile de deschidere, Trump a afirmat că „cele trei țări sunt poziționate în mod unic pentru a discuta despre armele nucleare” și „pentru a combate amenințarea proliferării nucleare în alte țări din întreaga lume”.

„Prea des, liderii din trecut au evitat să discute cu liderii cu care aveau dezacorduri”, a adăugat Trump.

Discuții bilaterale cu miză majoră înaintea summitului trilateral

Președinții Statelor Unite și Chinei s-au întâlnit bilateral joi, mai devreme, aceasta fiind a treia lor reuniune substanțială din acest an.

În timpul întâlnirii, Trump a declarat că SUA și China doresc să contribuie la încheierea războiului din Ucraina, afirmând că „ne propunem să ajutăm ambele părți în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina”.

Președintele american a lăudat relația de prietenie dintre cei doi lideri și interesul comun pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, care a devenit un punct-cheie al atacurilor în războiul din Iran.

Xi a afirmat că relațiile dintre SUA și China au fost „în general stabile și s-au îmbunătățit” în timpul președinției lui Trump.

„Eforturile pe care le-ați depus sunt vizibile pentru toată lumea și vor rămâne în istorie”, a declarat Xi.

Trump s-a întâlnit și cu Putin înaintea reuniunii trilaterale, afirmând că „am avut o relație excelentă timp de mulți ani”.

Întâlnirea marchează prima rundă de discuții dintre cei doi lideri după întrevederea din Alaska, de anul trecut, care nu a reușit să ducă la un acord pentru detensionarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„Din asta pot ieși lucruri minunate sau, cel puțin, pot începe”, a declarat Trump în momentul în care l-a întâmpinat pe Putin, adăugând: „Cine este el? Este prietenul meu”.

Summitul a alimentat temerile că cei trei lideri ar putea încerca să împartă lumea în sfere de influență, de exemplu prin adoptarea unor decizii care să afecteze soarta Ucrainei fără consultarea Kievului sau a Europei.