Prin depunerea unui proiect de lege la inițiativa președintelui PSD, exportul de bușteni din România urmează să fie interzis

Șeful statului a explicat motivele pentru care a ales să scrie aceast volum „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”: „Am profitat de pe urma interesului crescut de la noi din țară cu ocazia Președinției Consiliului Uniunii Europene, interes constatat între oamenii obișnuiți, pentru afaceri europene și am decis să scriu o carte, o carte despre Europa. Dar, o carte despre Europa nu este despre alții, o carte despre Europa este despre noi. Noi suntem Europa. Am spus acest lucru și la Summitul de săptămâna trecută de la Sibiu. Noi suntem România și Europa este România.”

„Din aceste motive și încă câteva, fiindcă chiar mă interesează, am scris această carte despre Europa și România. Dacă vreți, într-un fel, este o poveste a României în Europa sau a Europei în România. Am inclus, fără să fie un tratat de specialitate, chestiuni europene, de Uniune Europeană, se poate găsi foarte ușor o definiție pentru un lucru care ne interesează, ce este Comisia, ce este Consiliul, cum colaborează și multe altele. Însă mi-am permis să exced un pic cadrul strict al Uniunii Europene și am abordat și teme care apar în discuția despre Europa și în politica noastră, și în discuții informale. Am câteva referiri, de exemplu, despre NATO, despre viitorul nostru în NATO, despre schimbările de climă, care nu sunt doar o chestiune europeană, dar noi în Europa vrem să fim printre cei care promovează cel mai puternic măsurile care vin să stopeze schimbările climatice. Acestea și multe alte lucruri le puteți găsi aici. Ce nu puteți să găsiți, decât într-o aluzie sau două, este politica noastră cea neplăcută.”, a declarat președintele României.