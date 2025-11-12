Prin noua Strategie UE pentru societatea civilă, Comisia își intensifică colaborarea cu societatea civilă și sprijinul pentru activitatea ONG-urilor

Taiwanul poate fi un „foarte bun colaborator” al Uniunii Europene și poate oferi sprijin țărilor în procesul de „reindustrializare” și „reînarmare”, a arătat miercuri ministrul taiwanez de externe Lin Chia-lung, informează EFE, citat de Agerpres.

Acesta a susținut o conferință de presă cu jurnaliști străini, în cadrul căreia a arătat că Taiwanul și UE, apărători ai „drepturilor omului, libertății și democrației”, au spațiu de „cooperare și colaborare”, dând exemplu mai multe sectoare unde cele două părți își pot consolida relațiile: diplomația culturală, sectorul tehnologic, cel academic și cel parlamentar.

„Există un mare interes pentru a interacționa cu Europa, pentru că sunt țări democratice și acum se reindustralizează”, a declarat șeful diplomației insulare, care a insistat că menținerea relațiilor diplomatice formale cu China „nu implică să nu te raportezi la Taiwan”.

Ministrul taiwanez de externe a semnalat în context că Beijingul „nu amenință doar Taiwanul, ci întreaga lume”, semnalând că un conflict armat în strâmtoare ar putea compromite securitatea altor state din regiune, precum Japonia sau Filipine.

„China folosește Taiwanul ca pretext pentru a se extinde. Nu putem să ne facem că nu vedem nimic”, a declarat Lin Chia-lung, la câteva zile după ce premierul japonez Sanae Takaichi a afirmat că un atac militar asupra Taiwanului ar putea pune arhipelagul japonez într-o „situație de criză” și ar justifica intervenția forțelor sale de autoapărare sub principiul „autoapărării colective”, în contextul în care China nu a exclus recent posibilitatea de a folosi forța pentru a prelua Taiwanul.

Taiwanul, pe care China îl consideră teritoriul său, a găsit o audiență din ce în ce mai receptivă în unele părți din Europa Centrală și de Est după invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate țările europene mențin relații diplomatice oficiale doar cu Beijingul și nu cu Taipei, conform Reuters.

Confruntată cu restricții chineze asupra pământurilor rare vitate în sectorul tehnologic, suspendate pentru un an, dar cu perspectivă incertă după această dată, Uniunea Europeană se află în situația de a identifica noi piețe pentru a-și susține eforturile de reînarmare și sporire a competitivității globale prin revitalizarea industriei și sectorului de inovare și cercetare.

90% din producția globală de semiconductori avansați se află în Taiwan.