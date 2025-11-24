INTERNAȚIONAL
Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol în calea unui acord de pace cu Rusia, promovat de Statele Unite, îl reprezintă cererea președintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina și comunitatea internațională să recunoască teritoriile ocupate de armata rusă ca parte a Federației Ruse, transmite EFE.
„Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat”, a afirmat Zelenski, subliniind că această solicitare este „principala problemă în calea progresului către pace”. „Și vrea asta nu doar din partea Ucrainei, ci din partea lumii întregi”, a adăugat el, într-un mesaj transmis prin videoconferință forumului parlamentar al Platformei pentru Crimeea, desfășurat luni în Suedia.
Liderul de la Kiev a insistat că Rusia trebuie să plătească pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei și a arătat că o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este esențială.
„În acest moment, ne aflăm într-o situație critică și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală”, a subliniat Zelenski, citat de Agerpres.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Între timp, președintele SUA, Donald Trump, continuă să pună presiune asupra Ucrainei pentru acceptarea planului în 28 de puncte transmis săptămâna trecută. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegația americană la discuțiile de duminică de la Geneva, a sugerat că termenul-limită de joi pentru ajungerea la un acord ar putea să nu fie strict, notează Reuters.
Surse citate de Reuters afirmă că Zelenski ar putea călători în SUA chiar în această săptămână pentru a discuta cele mai sensibile aspecte ale planului cu Trump.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
În context, liderii celor 27 state ale UE urmează să discute situația din Ucraina în marja summitului UE–Uniunea Africană de luni, la Luanda (Angola), unii participând fizic, iar alții urmând să participe prin videoconferință.
INTERNAȚIONAL
Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938”
Președintele ceh Petr Pavel consideră că Ucraina trebuie să fie pe deplin inclusă în orice discuții privind un acord de pace cu Rusia, afirmând că excluderea țării din negocieri ar genera paralele cu Acordul de la München din 1938, care a culminat cu anexarea regiunii sudete a Cehoslovaciei de către Germania nazistă.
„Este teritoriul lor, este țara lor, oamenii lor, viețile lor”, a declarat Pavel, într-un interviu pentru postul de televiziune polonez TVN24+ și citat de The Guardian.
În interviul realizat înaintea discuțiilor de la Geneva, Pavel a avertizat că orice decizii luate fără implicarea substanțială a Ucrainei ar risca să semene cu München-ul „și noi, cehii, știm foarte bine cum se simte”.
În 1938, Regatul Unit, Republica Franceză, Italia fascistă și Germania nazistă au semnat un acord menit să-l liniștească pe Adolf Hitler în fața apetitului său tot mai mare pentru expansiune teritorială, permițând anexarea unor părți din Cehoslovacia (care nu a fost reprezentată). Acesta a fost denumit oficial „Acordul de la München”, deși cehii și slovacii se referă adesea la el ca la „Trădarea de la München”.
Pavel a respins, de asemenea, unele dintre cererile inițiale raportate din partea Rusiei, de exemplu restricțiile asupra capacității Ucrainei de a adera la alianțe precum NATO sau UE.
Dar președintele ceh, fost general care a condus Comitetul militar al Alianței, a recunoscut și că, deși înțelege pe deplin că „însăși ideea de a pierde chiar și un centimetru de teritoriu este extrem de dureroasă” pentru ucraineni, în contextul actual de pe câmpul de luptă „realist vorbind, o pierdere de teritoriu este foarte probabilă.”
El a insistat însă că orice astfel de teritoriu nu ar trebui niciodată recunoscut ca „teritoriu rusesc legal”.
Bazându-se pe experiența sa în securitate, Pavel a spus că Occidentul colectiv ar trebui, de asemenea, să urmărească rezolvarea unor probleme mai ample cu Rusia, reînnoind tratate privind controlul armamentelor și reglementarea exercițiilor militare.
„Nu am văzut niciodată vreo idee, în toți anii mei în NATO – și am petrecut mulți ani în NATO – nu am văzut niciun singur plan care să sugereze atacarea Rusiei. I-am întrebat pe ruși, atunci când erau încă în NATO, în mai multe reuniuni ale Consiliului NATO–Rusia, dacă sunt serioși când spun că există cineva în NATO care ar dori să invadeze Rusia. Noi acționăm doar pentru a apăra teritoriul. Nu avem niciun interes să controlăm vastul teritoriu rusesc cu atât de multe probleme. Ei vor trebui să-și rezolve singuri problemele. … Este vorba de a ne proteja împotriva unei țări care s-a dovedit de multe ori a fi agresivă. (…) Până acum, am reușit să descurajăm eficient [orice] agresiune rusă împotriva unui aliat NATO”, a subliniat președintele Cehiei.
Pavel a avertizat însă că dacă aliații NATO arată că „le lipsește determinarea de a se apăra reciproc”, s-ar putea crea un spațiu pe care Rusia l-ar putea exploata.
După proiectul de pace propus de SUA și ieșit la iveală în presă la finele săptămânii trecute, secretarul de stat american Marco Rubio a încheiat discuțiile cu oficialii ucraineni și europeni, la Geneva, cu o notă de optimism, declarând că s-au înregistrat „progrese enorme” și că este „foarte optimist” că se va ajunge la un plan de pace „într-un interval de timp foarte rezonabil”.
O declarație comună adoptată de Rubio cu Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, a afirmat că orice eventual acord va trebui „să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei” și că deciziile finale în acest cadru de negociere „vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite”.
„Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intense la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în strânsă legătură cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează”, au stabilit Rubio și Yermak.
Documentul american original, format din 28 de puncte și care a fost divulgat săptămâna trecută, cere ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei și să limiteze dimensiunea armatei sale, producând indignare în Europa.
Surprinși de inițiativa Washingtonului, aliații europeni ai Ucrainei și-au publicat duminică propriul plan, favorabil Kievului. Acesta afirmă că negocierile privind teritoriul ar trebui să aibă loc după ce se ajunge la o încetare a focului și ar trebui să pornească de la linia de contact – frontul existent.
Documentul prevede că ambele părți vor conveni modul în care orice armistițiu ar fi monitorizat „sub supravegherea SUA”. Spre deosebire de textul Casei Albe, alternativa europeană nu solicită ca Kievul să se retragă din orașele pe care le controlează în estul Donbasului. De asemenea, nu exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar subliniază că nu există un consens privind calitatea de membru.
Există și alte propuneri de remarcat. Printre ele se numără faptul ca Rusia să cedeze centrala nucleară ocupată de la Zaporijjea către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care ar împărți producția de energie 50-50 între Moscova și Kiev. Armata Ucrainei ar fi limitată în timp de pace la 800.000 de soldați, cu 200.000 mai mulți decât în proiectul american.
Activele rusești înghețate ar urma, de asemenea, să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, în loc să fie oferite parțial investitorilor americani. Dacă Moscova ar respecta o „pace durabilă”, sancțiunile impuse din 2014 ar fi treptat relaxate, iar Rusia ar fi reintegrată în G8.
INTERNAȚIONAL
Friedrich Merz se îndoiește că se poate ajunge la un acord privind Ucraina în termenul stabilit de Trump și respinge revenirea Rusiei în G8: Suntem încă departe
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică că nu este convins că se va găsi o soluție acceptabilă pentru Ucraina, bazată pe planul în 28 de puncte al Statelor Unite, până la termenul limită stabilit de președintele Donald Trump, informează Reuters și The Guardian.
„Rămân, nu vreau să spun pesimist, dar nu sunt deocamdată convins că soluțiile dorite de președintele Trump vor fi obținute în cursul următoarelor zile”, a declarat Merz la summitul G20 de la Johannesburg.
„Planul președintelui Trump este să ajungă la o concluzie joi, dar suntem încă departe de acest lucru… Sunt sceptic cu privire la posibilitatea unui astfel de rezultat, având în vedere diferențele actuale”, a adăugat el.
Merz a afirmat că este important să se stabilească „ce garanții de securitate pot fi oferite pentru a asigura cu adevărat un eventual acord cu Rusia”.
El a respins, de asemenea, prevederea din planul în 28 de puncte care stipulează că Rusia va reintra în G8.
Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.
Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.
În weekend, președintele american Donald Trump a părut să arate că acest plan nu reprezintă „ultima ofertă” a SUA.
Dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care și-a exprimat îngrijorarea profundă față de propunerile SUA, nu le acceptă, „atunci poate continua să lupte din răsputeri”, a declarat Trump.
Aliații europeni au purtat discuții de criză în aceeași zi, după ce detaliile planului au ieșit la iveală, în contextul temerilor că acesta ar putea constitui un alt ultimatum din partea administrației americane și că a fost elaborat bilateral cu Rusia, și nu în parteneriat cu capitalele europene sau Ucraina.
Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a fost nevoit să se distanțeze de informațiile potrivit cărora el ar fi descris planul ca fiind o listă de dorințe elaborată la Moscova, care nu reflectă poziția Washingtonului. Duminică dimineața, el a emis o declarație în care afirma că „propunerea de pace a fost elaborată de SUA” și că a ținut cont de „contribuțiile anterioare și actuale ale Ucrainei”.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk s-a numărat printre cei care au pus la îndoială originea cadrului american. „Înainte de a începe lucrările, ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost elaborat”, a scris Tusk online.
După discuțiile purtate în marja reuniunii G20 a principalelor economii, care a avut loc sâmbătă în Africa de Sud, președintele Consiliului European, António Costa, a salutat eforturile americane de asigurare a păcii, dar a afirmat că propunerea lui Trump „constituie o bază care va necesita eforturi suplimentare”.
Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a subliniat că „proiectul american al planului în 28 de puncte include elemente importante care vor fi esențiale pentru o pace justă și durabilă. Suntem gata să ne angajăm pe această bază pentru a asigura că pacea viitoare va fi durabilă. Dar sunt necesare eforturi suplimentare”.
Așa se face că europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.
Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, și înaltul funcționar al Comisiei Europene, Bjoern Seibert, sunt așteptați să participe în zilele următoare la discuțiile mediate de americani pentru continuarea negocierilor, iar blocul și-a reiterat sprijinul continuu pentru Ucraina. Un singur lider al UE – premierul ungar Viktor Orban, prieten al Kremlinului – a susținut necondiționat planul lui Witkoff, despre care criticii spun că face concesii disproporționate Rusiei.
În privat, alți diplomați au avertizat că mesajul Casei Albe este susceptibil de a se schimba brusc, având în vedere că Trump a oscilat frecvent între amenințarea de a reduce sprijinul pentru Ucraina și impunerea de noi sancțiuni severe împotriva Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului.
Între timp, liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
INTERNAȚIONAL
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
Secretarul de stat american Marco Rubio a încheiat discuțiile cu oficialii ucraineni și europeni, la Geneva, cu o notă de optimism, declarând că s-au înregistrat „progrese enorme” și că este „foarte optimist” că se va ajunge la un plan de pace „într-un interval de timp foarte rezonabil”, relatează The New York Times.
Deși mai sunt „câteva aspecte la care trebuie să lucrăm”, a spus el, „punctele care rămân deschise nu sunt insurmontabile, avem doar nevoie de mai mult timp decât avem astăzi”. El a refuzat să dea detalii cu privire la punctele la care se referea.
În cadrul apariției lor comune de la Geneva, nici secretarul de stat Marco Rubio, nici Andriy Yermak, șeful Biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, nu au dat detalii despre progresele înregistrate sau despre punctele planului de pace care au fost modificate.
Însă, o declarație comună între cele două țări a afirmat că orice eventual acord va trebui „să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei” și că deciziile finale în acest cadru de negociere „vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite”.
„Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intense la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în strânsă legătură cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează”, au stabilit Rubio și Yermak.
Documentul american original, format din 28 de puncte și care a fost divulgat săptămâna trecută, cere ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei și să limiteze dimensiunea armatei sale.
În timp ce discuțiile începeau duminică la Geneva, Donald Trump a spus că Ucraina a arătat „zero recunoștință” pentru eforturile SUA de a pune capăt conflictului. Într-un răspuns conciliant, Zelenski a declarat că îi este personal recunoscător președintelui american pentru asistența militară pe care Washingtonul a oferit-o, începând cu rachetele Javelin, care au salvat vieți ucrainene, relatează The Guardian.
„Există un dialog cu reprezentanții americani și există semnale că echipa președintelui Trump ne ascultă”, a declarat liderul ucrainean.
Surprinși de inițiativa Washingtonului, aliații europeni ai Ucrainei și-au publicat duminică propriul plan, favorabil Kievului. Acesta afirmă că negocierile privind teritoriul ar trebui să aibă loc după ce se ajunge la o încetare a focului și ar trebui să pornească de la linia de contact – frontul existent.
Documentul prevede că ambele părți vor conveni modul în care orice armistițiu ar fi monitorizat „sub supravegherea SUA”. Spre deosebire de textul Casei Albe, alternativa europeană nu solicită ca Kievul să se retragă din orașele pe care le controlează în estul Donbasului. De asemenea, nu exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar subliniază că nu există un consens privind calitatea de membru.
Există și alte propuneri de remarcat. Printre ele se numără faptul ca Rusia să cedeze centrala nucleară ocupată de la Zaporijjea către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care ar împărți producția de energie 50-50 între Moscova și Kiev. Armata Ucrainei ar fi limitată în timp de pace la 800.000 de soldați, cu 200.000 mai mulți decât în proiectul american.
Activele rusești înghețate ar urma, de asemenea, să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, în loc să fie oferite parțial investitorilor americani. Dacă Moscova ar respecta o „pace durabilă”, sancțiunile impuse din 2014 ar fi treptat relaxate, iar Rusia ar fi reintegrată în G8.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat”
Ministrul Justiției a discutat cu omologul din Franța despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, în virtutea angajamentului comun „pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției”
Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”
Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea
Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938”
Friedrich Merz se îndoiește că se poate ajunge la un acord privind Ucraina în termenul stabilit de Trump și respinge revenirea Rusiei în G8: Suntem încă departe
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Trending
- U.E.5 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- EVENIMENTE5 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
- U.E.3 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu