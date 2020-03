Prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, a ieșit din autoizolare și are o stare bună de sănătate după infecția cu coronavirus

Premierul britanic Boris Johnson a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, relatează BBC News și The Guardian.

Anunțul a fost făcut chiar de șeful guvernului de la Londra, într-un mesaj pe contul său de Twitter.

”În ultimele 24 de ore am dezvoltat simptome ușoare și am fost testat pozitiv cu coronavirus. Sunt acum în auto-izolare, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin video-conferință în lupta cu acest virus. Împreună vom învinge”, a scris Boris Johnson.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020