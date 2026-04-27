Prioritățile ministrului interimar al Sănătății: Cseke Attila are în prim-plan investițiile din PNRR, reformele și salarizarea pe performanță

Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila Zoltan, anunță care sunt prioritățile sale la preluarea mandatului, după ce coaliția de guvernare a suferit modificări în urma retragerii Partidului Social Democrat.
În perioada următoare, prioritățile Ministerului Sănătății, sub conducerea lui Cseke Attila vizează:
- Investițiile din sănătate, în special cele finanțate prin PNRR: „Fiecare proiect va fi analizat împreună cu specialiștii din minister, astfel încât să fie făcuți pași importanți și fondurile europene să rămână în țară.”
- Analizarea și accelerarea actelor normative aflate deja pe circuitul de avizare interministerială pentru ca măsurile începute să poată fi finalizate și aplicate cât mai repede.
- Salarizarea personalului medical pe criterii de performanță în noul proiect de lege a salarizării unitare: „Ideea este simplă și corectă – cei care muncesc mai mult, care salvează vieți, care operează mai mult și obțin rezultate, trebuie să fie plătiți mai bine. Dacă perioada de interimat va permite, acest demers va fi susținut.”