Corina Crețu va fi propusă de Pro România pentru un nou mandat de comisar european. Formațiunea sa va adera, între timp, la Partidul Democrat European, urmând să anunțe dacă va activa în grupurile S&D sau ALDE+RENAISSANCE+USR-PLUS din PE

Corina Crețu, actualul comisar european pentru politică regională și proaspăt aleasă eurodeputat, va fi propusă de Pro România pentru un nou mandat de comisar. De asemenea, formațiunea social-democrată, condusă de fostul premier Victor Ponta, va deveni pe 11 iunie membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, o familie politică transnațională care reunește partide centriste pro-europene.

În ceea ce privește adeziunea la unul dintre grupurile din Parlamentul European, cel mai probabil S&D sau ALDE+RENAISSANCE+USR-PLUS, o hotărâre va fi luată până pe 17 iunie.

Aceste anunțuri au fost făcute de liderul formațiunii, Victor Ponta, și el câștigător al unui loc în viitorul Parlament European, în urma alegerilor europene din 26 mai.

,,PRO România devine de marţi oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene – social-democrate şi liberale”, a declarat liderul formaţiunii, Victor Ponta, la finalul şedinţei Delegaţiei Permanente a PRO România, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, adeziunea la un partid transnațional centrist, care reunește oameni politici de centru stânga și liberali cu convingeri pro-europene, se potrivește cel mai bine cu direcția susținută de Pro România.

,,PRO România s-a format cu nişte oamenii politici social-democraţi şi mai liberali. În guvernare, la care am participat toţi, chiar am fost şi social-democraţi şi liberali, nu? Din acest punct de vedere apartenenţa noastră la o familie politică europeană trebuie să ţină cont de aceste lucruri. Nu putem să mergem nici la PPE, nici la suveranişti, nici la extremişti. Suntem – şi marţi devenim oficial – membri cu drepturi depline ai Partidului Democrat European, care este un partid european, un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene, ca şi noi, social-democrate şi liberale”, a spus Victor Ponta.

El a explicat că PRO România a avut discuţii şi a primit în mod clar două invitaţii oficiale ca Mihai Tudose şi Corina Creţu să activeze fie în grupul social-democrat din Parlamentul European, fie în grupul ALDE+RENAISSANCE+USR-PLUS, care se va forma în PE. Însă apartenența la unul dintre cele două grupuri va fi decisă până pe 17 iunie.

,,O să decidem până în data de 17 iunie – săptămâna viitoare sunt şi eu din nou la Paris, după aceea merg la Bruxelles – ce e mai bine pentru noi. În mod normal ne-am duce la grupul S&D, dar avem o problemă cu lista celor de la PSD. În partea cealaltă avem destui prieteni, chiar dacă cei de la USR au procedat ca şi pesediştii, adică nu a fost nicio diferenţă între pesedişti şi userişti şi eu sunt un pic dezamăgit. Şi unii şi alţii s-au dus să se plângă, nu-i primiţi pe PRO România”, a arătat Ponta.

Victor Ponta face, în acest sens referire la declarațiile de ieri ale lui Dan Barna, preşedintele Uniunii Salvaţi România, conform cărora nu se pune problema afilierii Pro România la structura liberalilor din PE.

,,Am văzut că au fost câteva declaraţii ale liderului Pro România. Dorinţe avem cu toţii, dar în momentul de faţă declaraţiile liderilor En Marche şi ALDE Europa au fost foarte clare – nu se pune problema afilierii domnului Ponta la această nouă grupare. Nu se pune problema afilierii Pro România la ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS”, a precizat Dan Barna, citat de Agerpres.

Citiți și Uniunea Salvați România a validat afilierea la grupul ALDE – Renaissance – USR PLUS din Parlamentul European, unde Alianța 2020 va fi a treia cea mai mare delegație

Întrebat dacă, personal, ar fi fost de acord cu această afiliere, Barna a răspuns: “Evident că nu. Suntem pe o poziţie consecventă. Urmare a Colectiv şi a tot ceea ce a urmat, nu se pune problema să fim în acelaşi grup europarlamentar cu oamenii – pentru că mulţi de la Pro România au fost în această situaţie – care l-au susţinut pe Liviu Dragnea să aducă România în situaţia în care ne aflăm astăzi”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Pe lângă anunțul legat de afilierea la Partidul Democrat European, Victor Ponta a mai declarat că PRO România o va propune pe Corina Creţu pentru un mandat de comisar european.

Partidul Democrat European (EDP) este un partid politic european centrist în favoarea integrării europene. Acesta a fost inițiat la 16 aprilie 2004 și înființat oficial la 9 decembrie 2004 la Bruxelles. François Bayrou de la Mișcarea Democrată Franceză (MoDem) și Francesco Rutelli, fostul lider al Partidului Democrație pentru Libertate și Alianță pentru Italia, servesc drept doi copreședinți.

EDP ​​a fost fondat ca reacție la influența crescândă a partidelor eurosceptice în cadrul instituțiilor europene. El a atras partidele centrale pro-europene din grupul Partidului Popular European (PPE) pentru a forma un nou bloc multinațional centrist. Co-fondatorul său, François Bayrou, l-a descris ca ,,un partid pentru oamenii care nu sunt nici conservatori, nici socialiști”.

De la începutul celui de-al 6-lea mandat al Parlamentului European din 2004-2009, PDE a constituit un grup parlamentar comun cu Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), numit Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa. Cu toate acestea, deputații ALDE și PDE continuă să stea împreună în același grup parlamentar, însă cele două partide politice europene rămân entități separate la nivel european.