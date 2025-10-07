U.E.
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marți că „nu este în interesul” țării sale ca ucraineanul reținut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite, relatează Reuters.
Tusk a precizat că, în cele din urmă, instanța este cea care va decide dacă Volodimir Z., reținut la sfârșitul lunii septembrie în apropiere de Varșovia, va fi sau nu predat autorităților germane. Totuși, el a reiterat opoziția de lungă durată a Poloniei față de gazoductele Nord Stream, despre care Varșovia susține că au făcut Europa prea dependentă de energia rusească.
„Problema Europei, problema Ucrainei, a Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.
„Cu siguranță nu este în interesul Poloniei… să predea acest cetățean unei țări străine”, a adăugat el.
Autoritățile germane nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii.
Un tribunal polonez a decis luni că Volodimir Z. trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, în timp ce se ia o hotărâre privind posibila sa extrădare în Germania, în baza unui mandat european de arestare.
Exploziile din 2022, descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, au marcat o escaladare a conflictului din Ucraina și au redus aprovizionarea cu energie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar Ucraina a negat orice implicare.
Un alt cetățean ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile a fost arestat în Italia în luna august și intenționează să conteste extrădarea sa în Germania. Avocatul polonez al lui Volodimir Z. a declarat că clientul său nu a făcut nimic rău și că va pleda nevinovat.
Biroul procurorului general al Germaniei a transmis anterior că scafandrul face parte dintr-un grup de persoane suspectate că ar fi închiriat un iaht cu vele și ar fi plasat explozibili pe conductele care leagă Rusia de Germania, în apropierea insulei daneze Bornholm, în septembrie 2022.
El este acuzat de conspirație pentru comiterea unui atac cu explozibili și de „sabotaj anticonstituțional”, au precizat procurorii germani.
AGRICULTURĂ
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra riscurilor generate de rețelele sociale în momentele de instabilitate financiară, subliniind că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot amplifica panica și pot accelera retragerile masive de fonduri — un fenomen similar celui care a dus la colapsul Silicon Valley Bank în 2023, informează EFE, preluat de Agerpres.
Potrivit lui Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, „rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată”. Oficialul a precizat, în cadrul unei conferințe dedicate sistemului bancar spaniol, organizate la Frankfurt, că în perioadele de stres financiar utilizarea sporită a serviciilor digitale amplifică retragerile extreme de depozite.
Analiza BCE, realizată pe baza datelor provenite de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, arată că o creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în ultimii ani a dus la o majorare de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.
„Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale”, a declarat Machado, subliniind necesitatea ca autoritățile de supraveghere să includă depozitele digitale neasigurate în testele de stres și să monitorizeze mai atent fluxurile de lichiditate.
Deși BCE nu a identificat până acum o legătură directă între rețelele sociale și retragerile de depozite în băncile europene, Machado a explicat că efectele pot fi subestimate, deoarece datele disponibile sunt lunare și nu surprind mișcările rapide care pot avea loc în doar câteva ore.
În acest context, BCE ia în considerare posibilitatea de a impune raportări mai frecvente sau chiar monitorizare în timp real pentru băncile mari din zona euro, în special în perioadele de tensiune financiară.
Totodată, digitalizarea accelerează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative cu randamente mai mari, în special cele neasigurate, a adăugat Machado, avertizând că această tendință ar putea pune presiune suplimentară pe stabilitatea sistemului bancar european.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
Parlamentul European a respins, marți, în cadrul a două voturi în plen, ridicarea imunității a doi eurodeputați, liderul opoziției ungare Peter Magyar și activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi sunt investigați în dosare fără legătură între ele, relatează agenția EFE, scrie Agerpres.
Peter Magyar, cândva apropiat de Viktor Orban, a devenit unul dintre principalii săi opozanți după divorțul de Judit Varga, fost ministru al Justiției. El a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz, pe fondul tensiunilor apărute în urma separării și al dezacordurilor tot mai profunde cu premierul.
El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta și este susținut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formațiune principală de opoziție, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susțin că Tisza ar devansa Fidesz în intențiile de vot și că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc anul viitor.
Peter Magyar are în Ungaria trei dosare penale. În primul este acuzat că i-a smuls cu forța telefonul unei persoane care îl filma într-un club de noapte și apoi a aruncat aparatul în Dunăre, iar celelalte două dosare privesc acuzații de defăimare.
Cât despre eurodeputata italiană Ilaria Salis, această activistă antifascistă este acuzată în Ungaria de violențe în marja unei adunări neo-naziste. Arestată de autoritățile ungare în februarie 2023, ea a fost adusă în fața instanței încătușată cu lanțuri, situație față de care Italia a protestat oficial. După mai mult de un an de arest preventiv, ea a fost apoi plasată în arest la domiciliu și în cele din urmă eliberată după ce a obținut un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare în 2024.
În cazul ei, respingerea ridicării imunității a fost decisă la o diferență de numai un vot, fiind înregistrate 306 voturi pentru menținerea imunității și 305 împotrivă. Pe de altă parte, normele Parlamentului European privind imunitatea prevăd că aceasta nu protejează eurodeputații în fața procedurilor legale inițiate anterior alegerii lor în această funcție. Totuși, în urma respingerii ridicării imunității, Ilaria Salis nu va putea fi judecată de justiția ungară, deși procedura împotriva ei a fost deschisă înainte să devină membră a Parlamentului European.
„Acest vot este o victorie pentru democrație, statul de drept și antifascism”, a susținut Ilaria Salis după votul din Parlamentul European, unde a fost aleasă pe listele unui mic partid italian denumit „Alianța Verzilor și stânga”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri