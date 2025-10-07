“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor

Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marți că „nu este în interesul” țării sale ca ucraineanul reținut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite, relatează Reuters.

Tusk a precizat că, în cele din urmă, instanța este cea care va decide dacă Volodimir Z., reținut la sfârșitul lunii septembrie în apropiere de Varșovia, va fi sau nu predat autorităților germane. Totuși, el a reiterat opoziția de lungă durată a Poloniei față de gazoductele Nord Stream, despre care Varșovia susține că au făcut Europa prea dependentă de energia rusească.

„Problema Europei, problema Ucrainei, a Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

„Cu siguranță nu este în interesul Poloniei… să predea acest cetățean unei țări străine”, a adăugat el.

Autoritățile germane nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Un tribunal polonez a decis luni că Volodimir Z. trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, în timp ce se ia o hotărâre privind posibila sa extrădare în Germania, în baza unui mandat european de arestare.

Exploziile din 2022, descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, au marcat o escaladare a conflictului din Ucraina și au redus aprovizionarea cu energie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar Ucraina a negat orice implicare.

Un alt cetățean ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile a fost arestat în Italia în luna august și intenționează să conteste extrădarea sa în Germania. Avocatul polonez al lui Volodimir Z. a declarat că clientul său nu a făcut nimic rău și că va pleda nevinovat.

Biroul procurorului general al Germaniei a transmis anterior că scafandrul face parte dintr-un grup de persoane suspectate că ar fi închiriat un iaht cu vele și ar fi plasat explozibili pe conductele care leagă Rusia de Germania, în apropierea insulei daneze Bornholm, în septembrie 2022.

El este acuzat de conspirație pentru comiterea unui atac cu explozibili și de „sabotaj anticonstituțional”, au precizat procurorii germani.