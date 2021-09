Problema respectării drepturilor femeilor din Afganistan sub regimul taliban, dezbătută în Parlamentul European 

Responsabilitatea reînnoirii generațiilor în mediul rural nu este doar a sectorului agricol și a Politicii Agricole Comune, ci și a politicii de coeziune în vederea modernizării spațiului rural, a transmis eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, în cadrul căreia a avut loc un schimb de opinii cu un reprezentat al Comisiei (DG AGRI) cu privire la documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat ”Evaluarea impactului PAC asupra reînnoirii generațiilor, dezvoltării locale și locurilor de muncă în zonele rurale”.

”În această vacanță de vară, am avut ocazia să vizitez peste 10 ferme din regiunea mea și am încercat să văd ce probleme au fermierii și ce putem face noi, la nivel european. În ceea ce privește inserarea tinerilor în agricultură, situația nu este una foarte simplă. Stimați colegi, doar cei care merg în ferme, mai ales în cele zootehnice, să vadă ce înseamnă să stai „25 din 24 de ore” în mijlocul animalelor pot realiza cât de dificil este să practici zootehnia. În urma discuțiilor cu fermierii, am concluzionat că Programul dedicat instalării tinerilor fermieri este insuficient pentru prevenirea îmbătrânirii populației în sectorul agricol”, a subliniat Buda în intervenția sa.

În acest context, vicepreședintele Comisiei AGRI din Parlamentul European a apreciat că ”sprijinul de 70.000 de euro oferit tinerilor care se instalează în mediul rural nu este îndeajuns astfel încât să se modernizeze și să se dezvolte pe termen lung”.

”Responsabilitatea prevenirii îmbătrânirii populației nu este doar a sectorului agricol, a Politicii Agricole Comune, ci și stă și în responsabilitatea Comisiei pentru Dezvoltare Regională, aici mă refer la politica de coeziune sau în responsabilitatea Comisiei pentru Control Bugetar astfel încât să fie puse la dispoziție resurse financiare pentru dezvoltarea spațiului rural. În caz contrar, nu vom avea o inserare eficientă a fermierilor”, a mai spus Daniel Buda, care a îndemnat Comsiia Europeană să ”cristalizeze mesajele pe care dorește să le promoveze în spațiul public”.

La rândul său, reprezentantul Executivului european a recunoscut că ”interesul tinerilor în acest sector nu prea există, PAC nu este suficientă, nu este singura care ar trebui să se ocupe de acest aspect”.

”Designul schemei de instalare trebuie analizat cu mare atenție. Ne lipsesc oamenii calificați, avem nevoie de lucrători cu experiență. Avem multe provocări în față. Sigur că fermierii sunt esențiali pentru zonele rurale. În PAC, avem susținere pentru tinerii fermieri în plăți directe. Există un grant de instalare, obiectivul fiind de a avea 175000 de fermieri până în 2023, în 2019, obiectivul fiind atins în procent de 72%. Am avut o consultare foarte largă, am cerut oamenilor să ne spună ce îi împiedică să devină fermieri. Peste 20% ne spuneau că profitul este foarte scăzut. Lipsa terenurilor, terenuri scumpe, dificultatea de a obține credite reprezintă bariere pentru fermieri. PAC poate oferi susținere financiară pentru ca tinerii să cumpere terenuri. Fermierii au nevoie de capital, iar PAC le dă mijloacele de a investi”, am ai spus acesta.

Făcând trimitere la cei în vârstă, oficialul Executivului european a semnalat că ”ei rămân activi până la o vârstă târzie, problemă ce ar trebui rezolvată prin politici naționale”.

”Accesul la cunoștințe și consiliere este insuficient pentru tineri. PAC mai poate funcționa pentru tinerii care vin din familii ce nu au legătură cu fermele”, a conchis reprezentantul Comisiei Europene.