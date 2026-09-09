Procesul de aderare a Ucrainei la UE este din nou încetinit. Ungaria și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca deschiderea unor noi clustere de negociere

Ungaria condiționează sprijinul acordat aderării Ucrainei la UE de adoptarea unor legi care să protejeze drepturile minorităților. Potrivit ministrului de externe Anita Orbán, Kievul lucrează deja la modificările necesare.

Conform relatărilor din presa ucraineană, procesul de aderare a Ucrainei la UE nu a înregistrat, încă o dată, niciun progres, după ce diplomații maghiari au refuzat marți să susțină deschiderea unor noi clustere în cadrul negocierilor, informează Euronews.

Clusterul 2 cuprinde norme referitoare la piața internă a UE, în timp ce clusterul 3 se referă la reglementările în materie de concurență.

Ungaria nu și-a exercitat același drept de veto în cazul Republicii Moldova, a cărei aderare este gestionată în comun cu Ucraina, deschizând astfel calea pentru deschiderea clusterului 3.

Cu toate acestea, celelalte state membre nu doresc să-și modifice decizia anterioară, conform căreia procesele de aderare la UE ale Ucrainei și Republicii Moldova ar trebui să avanseze în paralel.

Guvernul ungar condiționează orice progres suplimentar în procesul de aderare a Ucrainei la UE de soluționarea promisă a drepturilor minorităților maghiare din Ucraina. Guvernul de la Budapesta a subliniat acest lucru și săptămâna trecută, când a votat din nou împotriva acestei chestiuni.

Guvernele ucrainean și maghiar au purtat discuții pe parcursul verii cu privire la drepturile minorității maghiare, iar Kievul s-a angajat să garanteze drepturile educaționale, culturale și lingvistice ale populației vorbitoare de limba maghiară care trăiește în Ucraina.

Așteptările guvernului maghiar în această privință au fost susținute și de liderii UE.

Conform unei declarații făcute luni de ministrul maghiar al Afacerilor Externe, Anita Orbán, s-au înregistrat progrese și pe acest front. Au început lucrările de elaborare a unei noi legislații în domeniul educației.

În luna iunie, Ungaria a renunțat la veto-ul pe care l-a menținut timp de doi ani față de procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, permițând astfel deschiderea oficială a primului cluster de negociere.