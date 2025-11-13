Procurorii din Istanbul cer peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul încarcerat, Ekrem Imamoglu, rival al președintelui Erdogan. PES solicită intervenția instituțiilor UE

Procurorii din Istanbul solicită pedepse care însumează peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul metropolei, Ekrem Imamoglu, lider marcant al Partidului Popular Republican (CHP), care a fost arestat în martie 2025. Acesta este vizat într-un dosar cu 142 de capete de acuzare privind presupuse fapte de corupție. Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a condamnat ferm acțiunea autorităților turce, calificând-o drept „o gravă nedreptate” și solicitând instituțiilor europene să analizeze urgent situația și să intervină.

„Asistăm la o acțiune autocratică din partea Ankarei. Ekrem İmamoğlu, un primar ales în mod democratic, se confruntă acum cu o pedeapsă minimă de 828 de ani de închisoare și una maximă de 2.352 de ani, pe baza unor acuzații nefondate, doar pentru că a îndrăznit să-l provoace pe președintele în exercițiu, Recep Tayyip Erdoğan, într-o alegere democratică. Acesta este un atac în toată regula la adresa democrației. Susținem partidele membre și pluralismul democratic din Turcia și vom continua să le sprijinim”, a declarat președintele PES, Stefan Löfven.

PES condemns move to seek more than 2,000 years of prison for Ekrem İmamoğlu.

What you’d expect from a comedy sketch is now reality: prosecutors in Istanbul want cumulative prison terms of more than 2,000 years for @herkesicinCHP (Republican People’s Party) mayor of Istanbul,… pic.twitter.com/TRNOyPKjHZ — PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) November 12, 2025



De asemenea, secretarul general al PES, Giacomo Filibeck, susține că această acuzare motivată politic nu poate fi ignorată în contextul relațiilor dintre UE și Turcia: „Solicităm Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să ia măsurile necesare. Democrația din Turcia merită mai mult decât tăcere. Lumea este cu ochii pe voi.”

În ultimele opti luni, Imamoglu a fost plasat in detenție preventivă, considerată ilegală, iar măsura ar fi declanșat un val de arestări arbirtrare ale reprezentanților CHP în întreaga țară. Situația a generat proteste masive, amplu reflectate în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind Turcia, care semnalează regresul statului de drept și presiunile asupra opoziției politice.