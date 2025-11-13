Connect with us

INTERNAȚIONAL

Procurorii din Istanbul cer peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul încarcerat, Ekrem Imamoglu, rival al președintelui Erdogan. PES solicită intervenția instituțiilor UE

Published

43 minutes ago

on

© PES-X

Procurorii din Istanbul solicită pedepse care însumează peste 2.000 de ani de închisoare pentru primarul metropolei, Ekrem Imamoglu, lider marcant al Partidului Popular Republican (CHP), care a fost arestat în martie 2025. Acesta este vizat într-un dosar cu 142 de capete de acuzare privind presupuse fapte de corupție. Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a condamnat ferm acțiunea autorităților turce, calificând-o drept „o gravă nedreptate” și solicitând instituțiilor europene să analizeze urgent situația și să intervină.

„Asistăm la o acțiune autocratică din partea Ankarei. Ekrem İmamoğlu, un primar ales în mod democratic, se confruntă acum cu o pedeapsă minimă de 828 de ani de închisoare și una maximă de 2.352 de ani, pe baza unor acuzații nefondate, doar pentru că a îndrăznit să-l provoace pe președintele în exercițiu, Recep Tayyip Erdoğan, într-o alegere democratică. Acesta este un atac în toată regula la adresa democrației. Susținem partidele membre și pluralismul democratic din Turcia și vom continua să le sprijinim”, a declarat președintele PES, Stefan Löfven.


De asemenea, secretarul general al PES, Giacomo Filibeck, susține că această acuzare motivată politic nu poate fi ignorată în contextul relațiilor dintre UE și Turcia: „Solicităm Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să ia măsurile necesare. Democrația din Turcia merită mai mult decât tăcere. Lumea este cu ochii pe voi.”

În ultimele opti luni, Imamoglu a fost plasat in detenție preventivă, considerată ilegală, iar măsura ar fi declanșat un val de arestări arbirtrare ale reprezentanților CHP în întreaga țară. Situația a generat proteste masive, amplu reflectate în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind Turcia, care semnalează regresul statului de drept și presiunile asupra opoziției politice. 

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

REPUBLICA MOLDOVA

România susține o aderare accelerată a R. Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților premierului Alexandru Munteanu

Published

29 minutes ago

on

November 13, 2025

By

© Sorin Grindeanu/Facebook

România susține o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu,  premierului Alexandru Munteanu, într-o întrevedere avută joi, cu ocazia primei vizite externe a oficialului moldovean de la preluarea mandatului. 

„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului, Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, șeful Camerei Deputaților a subliniat că „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, acest lucru fiind necesar „să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor”.

„Consider că sprijinul politic înseamnă dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a arătat cât de fragilă este regiunea noastră. De aceea, susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, marți, cu ocazia unei vizite la Chișinău, că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar a atenționat că până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut.

În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA

Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană

Published

59 minutes ago

on

November 13, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni,  în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.

„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.

„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.

Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.

Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.

INTERNAȚIONAL

Canada impune noi sancțiuni contra Rusiei: Vom continua să exercităm presiune asupra Moscovei până când va pune capăt invaziei sale nejustificate din Ucraina

Published

1 hour ago

on

November 13, 2025

By

© G7/ X

Canada a anunțat miercuri noi sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a războiului declanșat de Moscova contra Ucrainei. Măsurile punitive vizează producția de drone și veniturile Kremlinului din energie, anunță AFP, citat de Agerpres.

Anunțul a fost făcut în contextul reuniunii miniștrilor de externe din G7 (SUA, Canada, Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Japonia) în Canada, în timpul căreia ei au reiterat sprijinul pentru Kiev.

„Canada rămâne de neclintit în angajamentul său față de suveranitatea Ucrainei și poporului său, care apără cu forță drepturile sale în fața acțiunilor belicoase și ostile” ale președintelui rus Vladimir Putin, a declarat șefa diplomației canadiene Anita Anand.

„Canada va continua să intensifice presiunea prin intermediul sancțiunilor, în coordonare cu aliații și partenerii săi, până când Rusia va pune capăt invaziei sale nejustificate din Ucraina”, a declarat ea.

Sancțiunile canadiene vizează 13 persoane și 11 entități, dintre care majoritatea sunt implicați în crearea și punerea în aplicare a programului de drone al Rusiei. De asemenea, măsurile punitive vizează 100 de nave ale flotei fantomă ruse.

Canada se alătură astfel Uniunii Europene și Statelor Unite, care au impus recent sancțiuni contra sectorului energetic al Rusiei.

De asemenea, Ucraina și UE au anunțat recent că pregătesc un nou pachet de măsuri punitive care ar urma să vizeze tot sectorul energetic al Moscovei.

