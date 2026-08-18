Procurorii din Paris anchetează suspiciunile conform cărora doi candidați la alegerile prezidențiale din 2027 ar fi fost vizați de Rusia (Le Figaro)

Procurorii din Paris vor investiga suspiciunile potrivit cărora Édouard Philippe și Gabriel Attal, doi foști premieri francezi și potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2027, ar fi fost vizați de operațiuni de destabilizare atribuite unor actori statali ruși, relatează AFP, potrivit The Guardian.

Procuratura din Paris a confirmat informația pentru Le Figaro, precizând că anchetează o posibilă campanie de ingerință rusă care i-ar fi vizat pe cei doi politicieni.

La începutul acestei luni, avocații lui Attal au declarat că au primit din partea autorităților statului un raport privind o presupusă „ingerință digitală externă” asociată Rusiei și au anunțat că vor depune o plângere oficială.

Aceștia au precizat că Attal a fost informat cu privire la această situație de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională al Franței și de Viginum, serviciul francez pentru vigilență și protecție împotriva ingerințelor digitale străine, care monitorizează presupusele ingerințe externe și campaniile de dezinformare.

De asemenea, o anchetă distinctă a fost deschisă la începutul acestei luni cu privire la suspiciunile privind o posibilă campanie rusă împotriva unui alt candidat la alegerile prezidențiale, Raphaël Glucksmann.

La momentul respectiv, Glucksmann a declarat într-o postare pe X că, potrivit informațiilor disponibile, campania ar fi fost coordonată de serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, și de gruparea Storm-1516.

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în 2027, primul tur fiind programat pentru 18 aprilie, iar al doilea tur pentru 2 mai. Emmanuel Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, întrucât Constituția Franței limitează președintele la două mandate consecutive. Macron a fost ales pentru prima dată în 2017 și reales în 2022.