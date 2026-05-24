Produsele energetice americane au potențialul de a diversifica aprovizionarea cu energie a Indiei, subliniază Marco Rubio: SUA și India „nu sunt doar aliați, ci aliați strategici”

Statele Unite și India nu sunt doar aliați, ci parteneri strategici care colaborează în diferite regiuni ale lumii, a subliniat secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, la New Delhi.

„Statele Unite și India nu sunt doar aliați; suntem aliați strategici. Iar acest lucru are o importanță crucială. Evident, colaborăm cu țări din întreaga lume și din întreaga regiune pe diverse teme, pe măsură ce acestea apar, dar parteneriatul nostru strategic este ceea ce diferențiază această relație. Pentru că nu se limitează doar la regiune; se extinde la oportunități de cooperare la nivel global în diferite regiuni ale lumii”, a evidențiat Rubio în întâlnirea cu ministrul indian de Externe, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Secretarul de stat american se află într-o vizită de patru zile în India, prima de acest fel de la învestire, în încercarea de a relansa relațiile bilaterale și de a consolida Grupul Quad – o alianță strategică din regiunea Indo-Pacific care cuprinde SUA, India, Japonia și Australia, într-un context de turbulențe pe piața globală de energie ca urmare a situației din Strâmtoarea Ormuz.

Transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz – o cale navigabilă îngustă care a devenit un punct fierbinte de când Israelul și SUA au atacat Iranul – s-au oprit practic în totalitate.

Iranul a folosit închiderea efectivă a strâmtorii, prin care trec aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale ale lumii, ca tactică de presiune în cadrul negocierilor de pace cu SUA.

India, care importă peste 80% din necesarul său de energie, a avut de suferit ca urmare a acestei situații. Aproape jumătate din importurile de țiței ale Indiei trec de obicei prin strâmtoare.

Rubio a discutat situația din Orientul Mijlociu cu Modi, a declarat purtătorul său de cuvânt după întâlnirea celor doi, informează BBC.

Secretarul de stat american „a subliniat că Statele Unite nu vor permite Iranului să țină în șah piața mondială a energiei și a afirmat că produsele energetice americane au potențialul de a diversifica aprovizionarea cu energie a Indiei”, arată un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

În egală măsură, oficialul american l-a invitat pe premierul indian Narendra Modi de a vizita Casa Albă.

Delhi va fi dispusă să-și intensifice importurile de energie din SUA, întrucât acest lucru va contribui și la reducerea deficitului comercial care a fost până acum în favoarea Indiei – un aspect care l-a iritat constant pe președintele american Donald Trump.

Deficitul comercial al SUA cu India în ceea ce privește bunurile a fost de 58,2 miliarde de dolari (43,3 miliarde de lire sterline) în 2025, o creștere de 27,1% față de 2024.

Între timp, ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal, va efectua o vizită în Canada în perioada 25-27 mai, în încercarea de a consolida relațiile comerciale și de investiții dintre cele două țări, arată Deutsche Welle.

Acesta va fi însoțit de o delegație numeroasă, care include 150 de lideri ai mediului de afaceri din India.

Ministrul a declarat că discuțiile din cadrul vizitei se vor concentra pe cooperarea în domeniile tehnologiei, procesării alimentelor, energiei curate și mineralelor critice. Ambele părți își propun să crească comerțul bilateral la 50 de miliarde de dolari (43 de miliarde de euro) în următorii cinci ani, a adăugat el.

India și Canada poartă, de asemenea, discuții pentru a ajunge la un acord de liber schimb.