Prof. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, mesaj la reuniunea Comisiei BECA: România, pregătită să implementeze primul Plan național de control și combatere a cancerului

Prof. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, președintele Grupului din Parlamentul României pentru combaterea cancerului, a participat în această dimineață la reuniunea Comisiei interparlamentare BECA privind Planul European de combatere a cancerului, iar cu acest prilej a anunțat că România „finalizează și este pregătită să implementeze primul Plan național de control și combatere al cancerului”, iar Planul european de combatere al cancerului reprezintă pentru țara noastră un „suport excelent prin know-how, dar și finanțare.”

„România finalizează și este pregătită să implementeze primul Plan național de control și combatere a cancerului și în acest context Planul european de combatere al cancerului reprezintă un suport excelent prin know-how, dar și finanțare. Dincolo de creșterea speranței de viață a populației din țara noastră, cancerul reprezintă o problemă serioasă de sănătate publică cu diverse localizări, cum ar fi cancerul mamar și de col uterin, pulmonar, colorectal, dar și cel de prostată”, a declarat Patriciu Achimaș-Cadariu în dirscursul său.

Potrivit deputatului român, eforturile autorităților române se va concentra pe pilonii care sunt construite planurile de cancer: „Mă refer la partea de prevenție primară. Este important să creștem rata de vaccinare anti-HPV cu 5%, ca un exemple de profilaxie primară. Să ne concentrăm pa partea de screening la cancerul mamar, de col uterin și colorectal și în mod particular utilizăm proiecte europene pe seama cărora am realizat adevărate studii de fezabilitate și am fondat de exemplu primul centru dedicat populației defavorizate. Sprijinul european se vede extrem de bine. Întărirea capacității de tratament trebuie să meargă în paralel cu partea de prevenție, fără să neglijăm partea de formare și cercetare, precum și definirea foarte clară a centrelor de cancer.”





Reprezentanții Parlamentelor Naționale din statele membre sunt invitați să participe luni, 27 septembrie, în cadrul Comisiei de specialitate a Parlamentului European pentru combaterea cancerului (BECA), pentru a prezenta punctele de vedere ale Parlamentelor naționale cu privinre la Planul european de combatere a cancerului.

Reuniunea va permite schimburi de opinii, pe acest subiect, atât între parlamentele naționale, cât și cu Parlamentul European și comisarii europeni pentru sănătate și siguranță alimentară. Acest eveniment reprezintă și un forum internațional pentru schimbul de experiențe și bune practici de la nivel național și european privind prevenirea cancerului, susținerea cercetărilor în domeniu, îmbunătățirea tratamentelor și asigurarea accesului egal la îngrijire în întreaga Uniune.

După 12 luni de consultare publică, Executivul European a lansat pe 3 februarie 2021, Planul european de luptă împotriva cancerului, un pilon cheie pentru o Uniune Europeană a Sănătății, plan care are alocată o sumă de 4 miliarde de euro.

În România, ultimul Plan Național de Cancer a fost realizat în 2016, iar statisticile actuale indică nevoia urgentă de actualizare a documentului și includerea Oncologiei, ca domeniu prioritar, în Strategia Națională de Sănătate 2021- 2027.

Planul de combatere a cancerului stabilește o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament și de îngrijire în domeniul cancerului. Acest plan va aborda întregul parcurs al bolii, de la prevenire la calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer și a persoanelor care au supraviețuit acestei boli, concentrându-se asupra acțiunilor în cazul cărora UE poate genera cea mai mare valoare adăugată.