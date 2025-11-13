ROMÂNIA
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
Profesorul universitar Sorin Costreie va fi numit, cel mai probabil săptămâna aceasta, consilier pentru educație în cadrul Administrației Prezidențiale, potrivit unei declarații de presă făcute miercuri de președintele Nicușor Dan.
„Consilier probabil că săptămâna asta, vom numi prin decret, pentru educație – domnul Costreie va fi”, a declarat șeful statului, care a adăugat că, imediat după numire, acesta „va contacta sindicatele, va contacta Ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părți date relevante, de exemplu cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, câți din profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt, în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante, și vom avea o discuție cu datele pe masă, ca să vedem unde suntem”.
Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București – Facultatea de Filosofie, figurează în prezent pe post de consilier onorific pentru învățământ superior în cabinetul ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, alături de care a stat și în primul mandat al acestuia.
De asemenea, în perioada februarie 2020-iunie 2023, Sorin Costreie a fost consilier pe teme de educație al premierilor liberali Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, pentru câteva zile, Cătălin Predoiu.
În trecut, Sorin Costreie a ocupat mai multe poziții de conducere în mediul universitar, în prezent fiind președintele rețelei universitare europene UNICA (din 2023). În 2019 a fost numit și responsabil pentru coordonarea instituțională în alianța universitară europeană CIVIS, la nivelul Universității din București.
REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.
„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.
La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.
„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.
Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.
Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.
Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.
Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.
În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.
ROMÂNIA
“România, gata, sunt unul de-al tău!”. Dominic Fritz a primit avizul pozitiv pentru obținerea cetățeniei române: “Mulțumesc, România. M-ai făcut european”
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele Uniunii Salvați România, a anunțat că a trecut de proba de interviu și a primit aviz pozitiv pentru a obține cetățenia română.
„Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv”, a declarat președintele USR.
„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz, joi pe Facebook.
El a mai spus că „urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie”.
„Trăiască România, trăiască Europa!”, a conchis liderul USR.
Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.
Dominic Fritz s-a născut într-un sat din sudul Germaniei, aproape de locul unde izvorăște Dunărea, într-o familie cu 8 copii. Viața cu 7 frați și surori l-a învățat ce înseamnă empatie, negociere, sacrificii pentru binele comun. Adică politică, așa cum avea să descopere mai târziu, în cei 10 ani de carieră în administrația publică din Germania, la cel mai înalt nivel.
A ales o carieră în politică și administrație după prima ședere în România. Era 2003, avea 19 ani și a venit ca voluntar la o casă de copii din Freidorf. Acel an i-a schimbat viața. A descoperit că nu e suficient să ai legi, dacă sistemul e defect. Și l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil de Timișoara.
A studiat politică și administrație în Franța, Germania și Marea Britanie și a ajuns șef de cancelarie al fostului președinte al Germaniei, Horst Köhler. A contribuit la planuri pentru instituții ale unor țări distruse de războaie și la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, a asistat la negocieri de pace și a avut șansa de a colabora direct cu trei secretari generali ai ONU – Kofi Annan, Ban Ki Moon și Antonio Guterres.
În 2020 a fost ales primar al Timișoarei, iar din 2025 conduce Uniunea Salvați România.
NATO
Parteneriatul Strategic România-SUA și angajamentul SUA pentru flancul estic, discutat de oficialii români cu ambasadorul american la NATO în marja exercițiului militar “Dacian Fall”
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri întrevederi cu Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, și cu generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, întâlnire la care au participat șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.
Întrevederile au avut loc, în marja Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Fall 2025, unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare. DAFA25 are ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
Discuțiile s-au concentrat pe aspectele practice ale Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, principalele direcții de consolidare a prezenței aliate în România, precum și întărirea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministrul Moșteanu a evidențiat faptul că Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară și capabilități avansate pentru Armata României, iar cooperarea constantă contribuie decisiv la întărirea capacităților de apărare, inclusiv în domeniul protecției aeriene și al răspunsului la amenințări emergente.
Totodată, a fost subliniată importanța instruirii comune și a creșterii interoperabilității între forțele române și aliate, prin exerciții integrate și scenarii complexe care reproduc condiții reale de luptă. Cooperarea strânsă cu structurile terestre NATO și coordonarea operațională cu LANDCOM permit o integrare eficientă a planificării strategice și o reacție rapidă la provocările de securitate din regiunea Mării Negre.
Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân "pilonii politicii noastre externe" în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
România și SUA discută deja mai multe idei de proiecte economice în pregătirea vizitei la Casa Albă, anunță Nicușor Dan
Un subiect esențial al discuțiilor l-a reprezentat inițiativa Eastern Sentry, menită să construiască o arhitectură coerentă de apărare aeriană și antirachetă, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, consolidând mobilitatea, interoperabilitatea și protecția spațiului aerian al României și al aliaților din regiune.
„România rămâne un aliat responsabil, predictibil și un contributor activ la securitatea colectivă. Vom continua să investim în capabilități moderne, să ne consolidăm prezența strategică și să sprijinim activ Alianța în asigurarea stabilității regionale și a securității Flancului Estic al NATO”, a declarat ministrul apărării naționale.
Ambasadorul Matthew Whitaker a apreciat calitatea Parteneriatului Strategic dintre SUA și România și a reiterat angajamentul părții americane pentru securitatea Flancului Estic al NATO, evidențiind progresele făcute de aliații europeni în ceea ce privește alocările bugetare pentru apărare și generarea capabilităților de descurajare și apărare. „O Românie mai puternică, într-o Europă mai puternică, face Statele Unite ale Americii mai puternice”, a concluzionat oficialul american.
În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.
Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.
„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.
Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.
„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.
Canada impune noi sancțiuni contra Rusiei: Vom continua să exercităm presiune asupra Moscovei până când va pune capăt invaziei sale nejustificate din Ucraina
Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor
Miniștrii de externe din G7 subliniază „nevoia urgentă a unui armistițiu” în Ucraina: Linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri
Ursula von der Leyen dă asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul bugetului UE 2028-2034: Vrem un buget prin care Europa să acționeze fără a avea o mână legată la spate
Franța intră în cursa pentru spațiu, cu o strategie și cu Macron promițând investiții de 4,2 miliarde de euro: “Spațiul nu mai este un sanctuar, a devenit un câmp de luptă”
