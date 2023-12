Programul Europa Digitală pune la dispoziție 84 milioane de euro pentru consolidarea inteligenței artificiale și a securității cibernetice

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, denunță ”lipsa înfiorătoare de discernământ în operațiunea militară a Israelului în Gaza”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter, acesta a reiterat mesajele transmise de miniștrii de externe francez, german și britanic, și anume că ”au fost uciși prea mulți civili în Gaza”.

The Holy Family church and the Charity Convent, shelters for displaced people, were attacked.

Worshippers, three Israeli hostages, and hundreds of other civilians have died during the most recent military operations.

This must stop – a humanitarian pause is urgently needed.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023