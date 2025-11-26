ROMÂNIA
Programul european SAFE reprezintă o fereastră istorică pentru renașterea industriei de apărare a României, subliniază secretarul de stat Cosmin Mărgeloiu
Bucureștiul găzduiește, pe 26 noiembrie 2025, prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu, reunind lideri ai instituțiilor naționale, reprezentanți ai industriei, companii internaționale de top și experți în domeniul militar și al securității, într-un moment în care reziliența și autonomia strategică devin priorități la nivel european.
Primul panel al zilei, cu tema „Developing a Modern, Strong and Reliable Industrial Base to Secure National and Allied Defense”, moderat de Robert Lupițu, redactorul șef Calea Europeană, s-a concentrat pe nevoia consolidării industriei de apărare și pe dezvoltarea capacităților esențiale pentru România și aliații NATO.
În intervenția sa, secretarul de stat al Ministerului Economiei, Iulian Cosmin Mărgeloiu, a precizat strategia pe care ministerul o urmărește în ceea ce privește revitalizarea industriei de apărare din țara noastră: „Abordăm programul SAFE cu un obiectiv clar: România să nu mai fie doar un stat care achiziționează echipamente militare, ci un stat care le produce și, ulterior, le exportă. În negocieri, am urmărit obținerea unui procent cât mai ridicat de localizare pentru toate achizițiile, astfel încât să construim lanțuri valorice interne și să implicăm atât companiile civile, cât și pe cele militare.”
„Programul SAFE este unul dintre pilonii principali ai acestei renașteri. România are la dispoziție fonduri de aproximativ 16 miliarde de euro, care vor fi absorbite într-un timp foarte scurt. Din această sumă, aproximativ 12 miliarde de euro vor fi direcționate către achiziția de echipamente militare și dezvoltarea capacităților de producție locale. Noua strategie europeană reprezintă o fereastră de oportunitate istorică pentru revitalizarea industriei naționale de apărare”, a mai punctat secretarul de stat.
Ministerul Economiei susține că România s-a „poziționat strategic în negocieri pentru a crea oportunități de dezvoltare” nu doar pentru industria de armament, ci și pentru industriile conexe care susțin ecosistemul național de apărare: „Este un efort integrat, pentru că nu vorbim doar despre producție de tehnică militară, ci despre reconstrucția unui întreg lanț industrial esențial pentru securitatea României.”
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), a anunțat ministrul Cătălin Predoiu.
Într-un comunicat MAI, acesta dezvăluire că Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost numită în funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.
Decizia a fost adoptată marți, în urma demersurilor susținute ale MAI, un obiectiv stabilit de ministru la începutul acestui an.
„Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european. Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei”, a subliniat Predoiu.
Ministrul de Interne a arătat că „acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene” reprezintă și o „consecință a acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale.”
„Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice altă țară europeană. Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră”, a amintit Cătălin Predoiu.
În încheiere, ministrul de Interne a felicitat-o pe Ioana Raluca Rusu, i-a urat succes și a asigurat-o de tot sprijinul conducerii ministerului.
Ministrul Educației s-a întâlnit la Casa Albă cu Michael Kratios, consilier pentru știință al președintelui Trump: Dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, aflat în vizită în SUA, s-a întâlnit, marți, la Casa Albă, cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui Donald Trump și director al Oficiului Casei Albe pentru Politica Științei și Tehnologiei (OSTP).
„Mă bucur că de data aceasta am reușit să ne coordonăm și să mă întâlnesc cu Excelența Sa Michael Kratsios, care are un cuvânt major de spus în politica SUA în domeniul științei și tehnologiei. Am discutat despre sistemele de organizare a științei în România și SUA, prezentând noua reformă de reorganizare a sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare (m-a bucurat disponibilitatea părții americane de a ne sprijini cu experți), accentuând avantajele competitive ale României în zona ELI-NP («Laserul de la Măgurele») și Danubius-ERIC, cu potențial interes pentru SUA, respectiv colaborările formale care există deja între minister și National Science Foundation, pe care le dorim extinse”, a precizat Daniel David într-un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.
Ministrul Educației a punctat și „noile infrastructuri de cercetare, în cadrul cărora dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană: inteligența artificială, energie (mai ales bazată pe hidrogen și energia nucleară), semiconductori și altele importante pentru țară.”
De asemenea, cei doi oficiali au discutat și despre „rolul cercetării în sistemul de apărare, luând în calcul diverse provocări internaționale. Nu în ultimul rând, am analizat rolul științei în societatea modernă și modul în care putem face față pseudoștiinței.”
Din delegația României au mai făcut parte Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA, Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, precum și membri ai Ambasadei României în SUA, în timp ce din partea americană au participat și alți experți guvernamentali din cadrul OSTP.
Sorin Moldovan, secretar de stat MApN: România va utiliza la maximum toate instrumentele și parteneriatele NATO-UE pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare
În intervenția sa, secretarul de stat al MApN, Sorin Dan Moldovan, a subliniat că arhitectura internațională de securitate traversează „tectonici și transformări majore”, cu implicații directe asupra Europei și, în special, asupra flancului estic și regiunii Mării Negre.
Referindu-se la programul „Armata 2040”, acesta a subliniat că viitoarea arhitectură militară a României „depinde și de capacitatea industriei locale”, componentă esențială în procesul de planificare strategică: „Documentul care urmează a fi actualizat și trimis din nou la aprobare, cel mai probabil în trimestru I al anului 2026, în baza analizei strategice a apărării, aprobată în ședința CSAT de luni, a țintelor de capabilități pentru 2025 și proiecției bugetare care va implementa angajamentul de alocare a 3,5% pentru cheltuielile de apărare până în 2035, include necesarul de personal, un plan strategic de cheltuieli, respectiv împărțirea procentului de 3,5% pe cheltuieli de personal, operare, mentenanță, echipamente majore și infrastructură, și o serie de alte elemente care sunt clasificate și nu pot face obiectul discuțiilor în acest format.”
În analiza situației regionale, oficialul MApN a subliniat că Marea Neagră reprezintă epicentrul actual al riscurilor de securitate, fiind decisivă pentru viitorul securității europene: „Regiunea Mării Negre este chiar în centrul ciclonului internațional de securitate, fiind esențială pentru viitorul securității europene. Este principala linie de rezistență a culturii noastre comune, democratice și de securitate, viitorul securității europene fiind în joc în această regiune, în special în Ucraina și Republica Moldova.”
„Toate instrumentele și oportunitățile disponibile, inclusiv parteneriatele strategice ai României cu aliați NATO și partenerii UE, precum și cu partenerii globali și regionali cu viziuni, valori și interese similare, urmează să fie utilizate la maximum potențial pentru a contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare”, a mai adăugat acesta.
Potrivit secretarului de stat, Sorin Dan Moldovan, un element determinant pentru modernizarea apărării îl va reprezenta însă instrumentul SAFE al Uniunii Europene, România urmând să beneficieze de 16,7 miliarde de euro prin acest mecanism.
