Programul european SAFE reprezintă o fereastră istorică pentru renașterea industriei de apărare a României, subliniază secretarul de stat Cosmin Mărgeloiu

Primul panel al zilei, cu tema „Developing a Modern, Strong and Reliable Industrial Base to Secure National and Allied Defense”, moderat de Robert Lupițu, redactorul șef Calea Europeană, s-a concentrat pe nevoia consolidării industriei de apărare și pe dezvoltarea capacităților esențiale pentru România și aliații NATO.

În intervenția sa, secretarul de stat al Ministerului Economiei, Iulian Cosmin Mărgeloiu, a precizat strategia pe care ministerul o urmărește în ceea ce privește revitalizarea industriei de apărare din țara noastră: „Abordăm programul SAFE cu un obiectiv clar: România să nu mai fie doar un stat care achiziționează echipamente militare, ci un stat care le produce și, ulterior, le exportă. În negocieri, am urmărit obținerea unui procent cât mai ridicat de localizare pentru toate achizițiile, astfel încât să construim lanțuri valorice interne și să implicăm atât companiile civile, cât și pe cele militare.”

„Programul SAFE este unul dintre pilonii principali ai acestei renașteri. România are la dispoziție fonduri de aproximativ 16 miliarde de euro, care vor fi absorbite într-un timp foarte scurt. Din această sumă, aproximativ 12 miliarde de euro vor fi direcționate către achiziția de echipamente militare și dezvoltarea capacităților de producție locale. Noua strategie europeană reprezintă o fereastră de oportunitate istorică pentru revitalizarea industriei naționale de apărare”, a mai punctat secretarul de stat.

Ministerul Economiei susține că România s-a „poziționat strategic în negocieri pentru a crea oportunități de dezvoltare” nu doar pentru industria de armament, ci și pentru industriile conexe care susțin ecosistemul național de apărare: „Este un efort integrat, pentru că nu vorbim doar despre producție de tehnică militară, ci despre reconstrucția unui întreg lanț industrial esențial pentru securitatea României.”