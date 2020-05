Programul pentru înzestrarea Armatei României, aprobat de CSAT. Klaus Iohannis: Oferim industriei românești șanse de relansare prin cooperare cu firmele aliaților noștri din NATO

România este centrul de greutate al posturii NATO de descurajare regională pe flancul estic și are nevoie consolidări militare semnificative prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare și completarea arhitecturii regionale de comandă și control aliat, relevă un raport al Center for European Policy Analysis (CEPA) din Washington, singurul think tank din capitala SUA dedicat problematicii Europei Centrale și de Est.

Raportul intitulat “One Flank. One Threat. One presence”/ “Un singur flanc. O singură amenințare. O singură prezență” este realizat de patru autori, inclusiv generalul locotenent Ben Hodges, fost comandant al forțelor SUA în Europa, și reprezintă o pledoarie către decidenții euro-atlantici pentru ca NATO să își asume o strategie cuprinzătoare pentru tot flancul estic și să înlăture o abordare asimetrică.

“Pentru a reduce obiectivul revizionist al Moscovei de a crea o sferă de influență neoimperială, aceștia susțin că NATO ar trebui să înlăture orice asimetrie din poziția actuală a flancului estic, sporindu-și rolul în regiunea largă a Mării Negre în toate domeniile; să consolideze capacitățile de descurajare și de apărare în regiunea Mării Baltice; și să adopte o evaluare comună a amenințărilor pentru a permite reacțiile politice și militare rapide necesare pentru a descuraja agresiunile directe ale Moscovei”, se arată în preambului raportului, care cuprinde nu mai puțin de 141 de referiri la România, una din țările NATO care pledează de mai mulți ani pe o singură prezență înaintată aliată pe flancul estic.

Raportul reprezintă și o continuare a unui document similar realizat în luna noiembrie a anului trecut, tot sub coordonarea lui Ben Hodges, intitulat ”Strengthening NATO’s Eastern Flank – A Strategy for Baltic – Black Sea Coherence”.

Raportul actual oferă o serie de recomandări privind România, cerând consolidarea militară a Armatei României și a structurii de comandă aliată pe teritoriul țării.

“Fiind centrul de greutate al descurajării regionale a NATO pe flancul estic, România are nevoie consolidări militare semnificative prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare și completarea arhitecturii regionale de comandă și control aliat“, argumentează autorii.

De altfel, anterior publicării acestui raport, ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă i-a transmis omologului său american Mark Esper că România își dorește sporirea prezenței militare americane pe teritoriul României, mai ales în contextul în care țara noastră urmează să găzduiască o nouă structură NATO pe teritoriul său – Corpul Multinațional de Sud-Est de la Sibiu. În prezent, pe linie militară, România găzduiește o Unitate NATO de Integrare a Forțelor (NFIU), Brigada Multinațională de la Craiova și Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est de la București. Atât NFIU din România, cât și cel din Bulgaria, împreună cu brigada de la Craiova se află sub structura de comandă a Comandamentului Multinațional de la București. Constituirea acestui comandament la nivel de corp de armată – o structură similară există deja în Polonia – ar asigura un lanț de comandă între unitățile aliate pe care România deja le găzduiește și Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli.

Reamintim că la summitul NATO din iulie 2018 a fost acceptată propunerea României privind o structură de comandă a apărut în contextul în care țările NATO au adoptat cel mai mare plan de reîntărire a apărării colective după Războiul Rece. Acest plan se referă a adoptarea Readiness Initiative, planul ”Celor patru 30” care îmbracă noua poziție avansată a NATO și prin intermediul căruia 30 de batalioane mecanizate, 30 de escadrile aeriene și 30 de nave de luptă vor putea fi desfășurată, în caz de necesitate, în cel mult 30 de zile. De asemenea, planul a permis și transformarea structurii de comandă – coloana vertebrală a organizației – prin instituirea unui comandament pentru Atlantic la Norfolk în SUA și un comandament pentru mobilitate militară la Ulm în Germania.

Raportul CEPA recomandă și consolidarea apărării țărmului vestic al Mării Negre prin dezvoltarea în România a unor sisteme NATO A2/AD, alcătuite din sisteme maritime fără pilot și sisteme la sol, inclusiv rachete anti-navă și drone.

Sistemul A2/AD (Anti Access Area Denial) reprezintă definiția generică atribuită spațiilor în care Rusia și-a poziționat sisteme de rachete, transformându-le în zone anti-acces și de excludere, măsură considerată ca fiind disproporționată și agresivă de către NATO. Una dintre aceste zone este regiunea Mării Negre, sistemul A2/AD al Rusiei fiind amplasat în Crimeea, unde Moscova și-a dezvoltat o postură militară pe care România și Alianța Nord-Atlantică o percep ca fiind agresivă și îngrijorătoare.

De asemenea, raportul CEPA recomandă îmbunătățirea capabilităților ISTAR ale României, care cuprind capacități de intelligence, supraveghere, observare și recunoaștere.

“Comandamentul SUA pentru europa (EUCOM) ar trebui să-și concentreze strategiile de implicare militară pentru a ajuta România să-și consolideze capacitatea ISTAR prin instruirea și susținerea specialiștilor”, susțin autorii documentului.

Nu în ultimul rând, raportul recomandă investiții în capabilitățile cibernetice ale României și sprijinirea “potențialului puternic de securitate cibernetică al României, printr-un parteneriat și o colaborare tehnologică mai mare cu SUA”.