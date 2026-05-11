Programul SAFE: MApN afirmă că “nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase”

Ministerul Apărării Naționale a transmis că procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică din cadrul inițiativei SAFE sunt în desfășurare, iar comisiile de evaluare și experții cooptați din structurile MApN au „deplina responsabilitate” a derulării acestora, acționând independent, imparțial și cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

Potrivit precizărilor transmise de MApN privind stadiul proiectelor derulate prin inițiativa SAFE, după aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și acordul prealabil al Parlamentului României, Direcția Generală pentru Armamente a transmis invitațiile de participare la procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare către operatorii economici aprobați de CSAT pentru fiecare proiect SAFE.

Instituția arată că procedurile sunt derulate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.

„Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt în derulare, comisiile de evaluare nominalizate și experții cooptați din cadrul structurilor MApN având deplina responsabilitate a derulării acestora, funcționând independent și acționând în mod imparțial și obiectiv, cu respectarea prevederilor legale incidente în domeniul achizițiilor publice”, precizează ministerul.

Reprezentanții MApN subliniază totodată că instituția nu va accepta condiții contractuale considerate dezavantajoase pentru statul român.

„MApN nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase pentru instituție prin raportare la prevederile documentației de atribuire aprobate și care contravin principiului eficienței utilizării fondurilor publice”, mai arată ministerul.

Bucureștiul a dat publicității lista finală a proiectelor ce vor fi finanțate cu 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE la finalul lunii ianuarie, acestea vizând achiziția și producția de vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, drone, muniții, nave de patrulare, elicoptere, infrastructură de transport cu dublă utilizare și consolidarea capacităților MAI și de protecție civilă, fiind structurate pe ministere și domenii-cheie.

Această finanțare de 16,68 miliarde de euro prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret) – 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională – 2,8 miliarde euro, inclusiv 900 de milioane de euro pentru protecție civilă.

Guvernul a aprobat pe data de 5 mai, printr-un memorandum, semnarea acordului de împrumut privind Instrumentul “Acţiunea pentru securitatea Europei” – SAFE dintre Comisia Europeană și România de către ministrul finanțelor.