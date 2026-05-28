Programul SAFE: MApN cumpără drone militare de 30,7 milioane de euro de la Quantum Systems pentru Armata Română

Ministerul Apărării Naționale a semnat un contract în valoare de 30,7 milioane de euro, fără TVA, cu compania Quantum Systems pentru furnizarea unor sisteme de drone destinate Armatei Române, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță.

Potrivit ministrului, contractul vizează achiziția produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în cadrul programului SAFE aprobat de Parlament.

Acordul prevede livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector), precum și a 15 kit-uri Scorpion, care permit transformarea sistemelor din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme urmează să fie livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere.

Ministrul Apărării a precizat că noile sisteme se vor adăuga echipamentelor deja existente în dotarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de coproducție în România.

„În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, în cazul acestui proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, a afirmat Radu Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

România beneficiază de o finanțare în valoare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE, după Polonia.

Ministerul Apărării Naționale consideră că programul SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea capacităților defensive ale României și pentru întărirea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării.

În cadrul Programului SAFE, Ministerul Apărării Naționale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziții comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.

O componentă importantă a programului este reprezentată de dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și de contracarare a amenințărilor aeriene emergente, inclusiv prin achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții destinate protejării infrastructurii critice și a populației.