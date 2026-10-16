A fost lansat proiectul CLARA, cu o finanțare europeană de peste 47 mil. euro: Screening pentru cancerul de col uterin pentru 217.000 de femei, investiții în infrastructură și formarea specialiștilor

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a lansat ieri, 15 octombrie, proiectului „Controlul cancerului de coL uterin prin Acces echitabil la seRvicii de cAlitate: consolidarea capacității programului național de screening – CLARA”, cod SMIS 353063, prin care România trece la un program organizat de screening pentru cancerul de col uterin, bazat pe testarea HPV, adresat cu prioritate femeilor din grupuri vulnerabile.

„Dreptul la prevenție nu trebuie să depindă de codul poștal, de nivelul de educație sau de veniturile unei persoane. Aceasta este, în opinia mea, una dintre cele mai importante mize ale acestui proiect CLARA. (…) Îmi doresc ca această colaborare să continue și după încheierea finanțării. Pentru că adevărata performanță a unui proiect european nu este ceea ce reușește să realizeze în perioada de implementare, ci ceea ce rămâne funcțional după finalizarea lui”, a precizat Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

„Până nu ai un registru care să îți realizeze o evaluare reală, statistică, a pacientelor, a femeilor care sunt screenate, și un registru care să meargă cu evaluarea și identificarea pacientelor de la screening până la diagnosticul leziunilor precanceroase și tratamentul acestora, nu o să putem niciodată să spunem că avem un screening organizat pe care să-l putem evalua și pe care să-l putem audita”, a precizat Prof. Dr. Elvira Brătilă, manager al proiectului CLARA.

România are cea mai mare povară a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană

România înregistrează anual 3.666 de cazuri noi de cancer de col uterin și 1.828 de decese, adică 12,9% din totalul cazurilor diagnosticate la nivelul UE-27. Incidența standardizată cu vârsta este de 36 de cazuri la 100.000 de femei, de peste trei ori mai mare decât media europeană de 11,7 la 100.000. La nivelul UE-27 se înregistrează anual 28.309 cazuri noi și 13.331 de decese, cancerul de col uterin fiind al patrulea cel mai frecvent cancer la femei.

Boala este provocată de infecția persistentă cu tulpini oncogene ale virusului papiloma uman (HPV) și poate fi prevenită prin vaccinare și depistată precoce prin screening organizat. Strategia globală a OMS de eliminare a cancerului de col uterin, adoptată în 2020, stabilește țintele 90-70-90 până în 2030: 90% dintre fete complet vaccinate anti-HPV până la 15 ani, 70% dintre femei testate cu un test de înaltă performanță până la 35 și din nou până la 45 de ani, 90% dintre femeile cu leziuni precanceroase sau cancer invaziv tratate corespunzător.

Proiectul CLARA răspunde acestor angajamente și contribuie la implementarea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului, aliniind programul românesc la recomandările europene privind screeningul pentru cancer și la Ghidul european de asigurare a calității în screeningul pentru cancerul de col uterin, care susține testarea HPV ca metodă primară de screening în programe organizate, populaționale.

Ce își propune proiectul CLARA:

Obiectivul general al proiectului este lărgirea accesului egal, în timp util, echitabil și nediscriminatoriu la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace, centrate pe pacient, pentru 272.256 de persoane din grupul țintă.

Proiectul urmărește consolidarea capacității programului național de screening prin instrumente de lucru actualizate, formarea personalului, mobilizarea comunităților vulnerabile, testarea propriu-zisă și monitorizarea calității.

271.556 – femei 25-65 ani din categorii vulnerabile informate, consiliate și mobilizate;

217.246 – femei 25-65 ani din categorii vulnerabile testate;

700 – profesioniști din sistemul de sănătate și personal non-medicali format în domeniul screeningului pentru cancerul de col uterin;

5 – Centre regionale de prevenție nou înființate (Institutul de Oncologie ”Prof. Dr. A. Trestioreanu” și Spitalul Clinic CF 2, București, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța);

4 – Centre de prevenție existente dotate (Institutul de Oncologie ” Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, Institutul Regional de Oncologie Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și Spitalul Județean de Urgență Pitești).

Centrele noi se înființează în regiunile în care nu au fost derulate programe pilot, iar cele existente din regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est sunt dotate suplimentar.

Femeile cu rezultat pozitiv beneficiază de monitorizare, diagnostic și îndrumare către tratament.

Rezultate așteptate

R1 – Cadrul metodologic al programului de screening actualizat;

R2 – Curricula de formare actualizate: un curriculum pentru medicii ginecologi și patru curricula pentru personalul medical și non-medical;

R3 – 700 de persoane formate, din managementul, coordonarea și implementarea programelor de screening și din autoritățile publice centrale și locale ale sistemului public de sănătate;

R4 – Registru de screening actualizat, pentru colectarea, prelucrarea și analiza digitală a datelor;

R5 – O campanie de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare dedicată persoanelor din grupuri vulnerabile;

R6 – 271.556 de persoane care au beneficiat de informare, consiliere, mobilizare, educare și conștientizare privind prevenția și depistarea precoce;

R7 – 217.246 de persoane din grupuri vulnerabile sau defavorizate socioeconomic care au beneficiat de screening pentru cancerul de col uterin;

R8 – 5 centre regionale de prevenție înființate și 4 centre dezvoltate;

Finanțare, durată și parteneriat

Proiectul se implementează pe o durată de 46 de luni, în perioada decembrie 2025 – octombrie 2029, în baza Contractului de finanțare nr. 155537/29.12.2025, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 258.365.258,21 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management este de maximum 251.820.813,29 lei, echivalentă cu 97,47% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Sănătate, Prioritatea 1 – Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.

Beneficiar al proiectului este Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în parteneriat cu:

Institutul Național de Sănătate Publică

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Institutul Regional de Oncologie Iași

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București

Spitalul Județean de Urgență Pitești

Asociația Moașelor din România

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC-RO)

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