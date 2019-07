Proiect de lege: Elevii români ar putea învăța la școală cum să se ferească de ”Fake News”. Materia s-ar numi ”Educație și cultură media”

Alianța USR-PLUS a stabilit, în urma unor negocieri interne, ca Dan Barna să fie candidatul alianței la prezidențiale, iar pentru funcția de premier l-au validat pe Dacian Cioloș. Anunțul a fost făcut, duminică, de cei doi lideri ai alianței 2020, potrivit Digi24.

Echipele de negociere ale USR și PLUS au ajuns la un acord de principiu în ceea ce privește colaborarea celor două formațiuni în perspectiva următoarelor trei scrutine, acord de principiu care va fi supus validării conducerilor USR și PLUS. Acordul presupune, printre altele, criterii comune de integritate, transformarea Alianței 2020 USR PLUS într-o alianță politică și candidați comuni în alegeri. Pentru alegerile prezidențiale, Alianța 2020 USR PLUS va propune românilor tandemul: Dan Barna – candidat la Președinție, Dacian Cioloș – propunere pentru funcția de premier, se arată în comunicatul oficial.

Reamintim că în prezent, Dacian Cioloș este liderul grupului Renew Europen în Parlamentul Europe. Prin această poziție de lider de grup, Cioloș reprezintă Renew Europe în Conferința Președinților, formatul de lucru ce îi reunește pe președintele Parlamentului European și pe liderii grupurilor politice și care stabilește agenda sesiunilor plenare, dar și anumite poziții politice ale Parlamentului. Mai mult, în calitate de lider Renew Europe, Dacian Cioloș a jucat un rol decisiv în alegerea președintelui Comisiei Europene.

„Alianța 2020 USR PLUS merge mai departe. În februarie, am făcut această alianță ca un pariu cu România, că două partide venind de la firul ierbii, din societatea civilă în cea mai mare parte, au capacitatea să devină actori relevanți și reprezentantivi pentru România și pentru electoratul din România. Rezultatul a fost cel pe care îl cunoaștem cu toții, a fost un rezultat care a confirmat acest pariu cu România și, imediat după 26 mai, am început aceste discuții pentru a merge mai departe, am început aceste negocieri, și pasul următor este această alianță politică pe care o vom propune celor două partide în zilele următoare”, a declarat președintele USR, Dan Barna.

O decizie în cadrul organelor statutare ale USR și PLUS va fi luată până pe 3 august.

Obiectivul imediat al Alianței 2020 USR PLUS este câștigarea alegerilor prezidențiale, iar apoi, în 2020, guvernarea României, astfel încât românii să aibă opțiunea unei forțe politice coerente, consistente și credibile.

”Avem toate șansele în perioada următoare să dăm o altă direcție politicii României și României în general. Aceste alegeri prezidențiale sunt o etapă dintr-un proces care se va finaliza cu alegerile parlamentare. Obiectivul nostru este să obținem o majoritate în Parlament pentru a putea modifica și Constituția, pentru a putea clarifica și rolul și funcția președintelui, dar și pentru a putea pune în practică programul electoral”, a mai declarat președintele PLUS Dacian Cioloș.