Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Constanța, a subliniat rolul României în cadrul instrumentului european SAFE, destinat consolidării apărării și achizițiilor comune, ea dând ca exemplu proiecte ale forțelor navale care ar putea fi finanțate prin acest program de 150 de miliarde de euro.
„În primul rând, în ceea ce privește sprijinul financiar pe termen scurt. Împreună, în Consiliul European, am convenit asupra unui pachet de 800 de miliarde de euro până în 2030, iar o parte a acestui pachet este instrumentul SAFE. SAFE este un instrument de 150 de miliarde de euro și sunt foarte bucuroasă că 19 țări au aderat la SAFE pentru achiziții comune. România este printre ele, iar aceasta este o veste excelentă”, a declarat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
Oficialul european a precizat că a fost „foarte interesant să vadă primele idei de proiecte ale marinei pentru utilizarea potențială a împrumuturilor SAFE” în timpul vizitei efectuate în portul militar Constanța.
„SAFE este deja pe deplin contractat, iar acesta este un mare succes. Putem folosi investițiile SAFE pentru achiziții comune, dar și pentru sprijin militar acordat Ucrainei – fie prin furnizarea de capabilități, fie prin investiții în industria de apărare a Ucrainei”, a adăugat von der Leyen.
Ea a prezentat și direcțiile viitoare ale planului european în materie de apărare, subliniind importanța implementării și a stabilității investițiilor
„Al doilea element, după cum am spus, este implementarea. Iar pentru aceasta vom elabora o Foaie de parcurs pe care o vom prezenta integral Consiliului European, privind modul în care vedem lacunele de capabilități pe care le avem și cum intenționăm să le acoperim până în 2030 – cu obiective clare, cu etape intermediare. Pentru că știm că doar ceea ce este măsurat se și realizează”, a continuat șefa Comisiei.
În ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung, von der Leyen a arătat că noul buget european, care va intra în vigoare peste doi ani, va include majorări substanțiale pentru apărare. „Propunem triplarea fondurilor pentru securitatea frontierelor, propunem creșterea de cinci ori a investițiilor în apărare, iar aceasta include, desigur, capabilități maritime. Și propunem o creștere de zece ori a investițiilor în mobilitatea militară”, a conchis ea.
Ursula von der Leyen evocă “voința politică” a guvernului Bolojan: Este cel mai important ingredient. România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat luni, într-o conferință de presă la Baza Mihail Kogălniceanu, “voința politică” din România de reducere a deficitului bugetar, de realizare a reformelor și de dezvoltare a economiei, considerând că aceasta este “cel mai important ingredient”.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
La Constanța, von der Leyen ar fi trebuit să se întâlnească atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Acesta din urmă a absentat deoarece a prezentat în plenul Parlamentului următoarele pachete de măsuri fiscale pentru care Guvernul își va angaja răspunderea. Măsurile sunt considerate cruciale pentru reducerea deficitului bugetar, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene. Primul pachet de reformă, care a cuprins măsuri fiscale, a fost adoptat tot prin angajarea răspunderii în legislativ și a cuprins creșterea mai multor taxe, inclusiv a TVA-ului, de la 19 la 21%.
Pe acest fond, șefa Comisiei Europene și-a încheiat intervenția din conferința de presă comună cu președintele Nicușor Dan, salutând eforturile României de a reveni la o creștere durabilă.
“Ați muncit din greu pentru a readuce deficitul sub control, ați avansat reformele și vă modernizați economia. (…) România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă. Mai presus de toate, aveți voința politică, care este cel mai important ingredient“, a declarat ea.
“Împreună lucrăm pentru a folosi cât mai bine fondurile NextGenerationEU. Și vom continua să colaborăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român“, a conchis Ursula von der Leyen.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei”
România a dat dovadă de reziliență impresionantă a democrației și instituțiilor sale, contracarând cu succes tentativele de dezinformare și manipulare care fac parte din manualul de acțiune al Rusiei, a afirmat, luni, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan, von der Leyen remarcând că se află în România “pentru prima dată de la inaugurarea” mandatului prezidențial. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.
“În ultimele luni, România a demonstrat reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor sale. Ați contracarat cu succes tentativele de dezinformare și manipulare”, a spus von der Leyen, cu referire indirectă la depășirea momentului critic al anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe fondul ingerințelor externe.
Șefa Comisiei Europene a arătat că România este “un susținător ferm, de nădejde și de nezdruncinat ai Ucrainei și Republicii Moldova”.
“Rezistați intimidărilor care fac de obicei parte din manualul de acțiune al Moscovei, iar acest lucru vă face doar mai puternici”, a mai adăugat ea.
Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că își dorește ca hub-ul european de securitate să fie găzduit la Constanța.
Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța. Șefa executivului european s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.
“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.
Șeful statului a remarcat că actuala perioadă este “complicată, cu o presiune din partea rusă“, și atunci solidaritatea europeană este importantă.
În context, el a afirmat că a discutat cu șefa executivului european despre capacitatea Europei de a se apăra și de a colabora în sensul acesta.
“Am discutat de programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a Programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanța, pe care l-am vizitat azi, de asemenea. Programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România, și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară, cât și zona civilă“, a arătat șeful statului.
Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
