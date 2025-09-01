Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Constanța, a subliniat rolul României în cadrul instrumentului european SAFE, destinat consolidării apărării și achizițiilor comune, ea dând ca exemplu proiecte ale forțelor navale care ar putea fi finanțate prin acest program de 150 de miliarde de euro.

„În primul rând, în ceea ce privește sprijinul financiar pe termen scurt. Împreună, în Consiliul European, am convenit asupra unui pachet de 800 de miliarde de euro până în 2030, iar o parte a acestui pachet este instrumentul SAFE. SAFE este un instrument de 150 de miliarde de euro și sunt foarte bucuroasă că 19 țări au aderat la SAFE pentru achiziții comune. România este printre ele, iar aceasta este o veste excelentă”, a declarat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.

Oficialul european a precizat că a fost „foarte interesant să vadă primele idei de proiecte ale marinei pentru utilizarea potențială a împrumuturilor SAFE” în timpul vizitei efectuate în portul militar Constanța.

„SAFE este deja pe deplin contractat, iar acesta este un mare succes. Putem folosi investițiile SAFE pentru achiziții comune, dar și pentru sprijin militar acordat Ucrainei – fie prin furnizarea de capabilități, fie prin investiții în industria de apărare a Ucrainei”, a adăugat von der Leyen.

Ea a prezentat și direcțiile viitoare ale planului european în materie de apărare, subliniind importanța implementării și a stabilității investițiilor

„Al doilea element, după cum am spus, este implementarea. Iar pentru aceasta vom elabora o Foaie de parcurs pe care o vom prezenta integral Consiliului European, privind modul în care vedem lacunele de capabilități pe care le avem și cum intenționăm să le acoperim până în 2030 – cu obiective clare, cu etape intermediare. Pentru că știm că doar ceea ce este măsurat se și realizează”, a continuat șefa Comisiei.

În ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung, von der Leyen a arătat că noul buget european, care va intra în vigoare peste doi ani, va include majorări substanțiale pentru apărare. „Propunem triplarea fondurilor pentru securitatea frontierelor, propunem creșterea de cinci ori a investițiilor în apărare, iar aceasta include, desigur, capabilități maritime. Și propunem o creștere de zece ori a investițiilor în mobilitatea militară”, a conchis ea.