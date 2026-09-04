Proiectele în implementare și prioritățile Olteniei pentru exercițiul financiar european 2028-2034, discutate la Bruxelles cu reprezentanții DG REGIO

O delegație a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a discutat joi, la Bruxelles, cu reprezentanții Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene despre proiectele strategice ale regiunii și prioritățile pentru viitoarele investiții europene.

Întâlnirile au avut loc cu directorul adjunct al Unității pentru România și Croația din cadrul DG REGIO, Krzysztof Kasprzyk, și cu managerii de program Marco Migliara, Alexandru Coca și Mariana Iusco, potrivit ADR Sud-Vest Oltenia.

Discuțiile au vizat atât proiectele aflate în implementare, cât și prioritățile Olteniei pentru următorul exercițiu financiar european, aferent perioadei 2028-2034.

Pe agenda reuniunilor s-au aflat masterplanul de canalizare și posibilitatea prelungirii termenelor pentru investițiile privind ecologizarea și reconversia gropilor de cenușă rezultate din activități industriale sau termoenergetice, derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă și Programul Tranziție Justă.

La discuții au participat vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, președintele Asociației Municipiilor din România și primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, și directorul general adjunct al agenției, Marius Vărgatu.

Delegația i-a mai inclus pe directorul general al Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, Ovidiu Bălan, și pe directorul Direcției Programare și Gestionare Program, Magda Lungu.

„Pentru Oltenia, miza este ca investițiile aflate acum în implementare să fie duse la bun sfârșit în cele mai bune condiții, iar viitoarele programe europene să pornească de la nevoile reale din teritoriu și să ofere comunităților instrumente de finanțare cât mai bine adaptate proiectelor pe care vor să le dezvolte”, a transmis ADR Sud-Vest Oltenia.