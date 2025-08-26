ROMÂNIA
Proiectul european MEVAC a fost finalizat cu succes: Un pas important în direcția consolidării capacității României de a gestiona situații de urgență la scară largă
Proiectul european „Upgrade of the Romanian MEVAC capacity (MEVAC)”, care consolidează capacitatea României de evacuare aero-medicală, a fost finalizat cu succes.
Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență, acesta a fost implementat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență.
Ceremonia, desfășurată la Baza 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, a reunit reprezentanți de rang înalt din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății și ai Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Obiectivul principal al proiectului a fost reprezentat de modernizarea soluțiilor de evacuare aero-medicală ale României, prin achiziționarea unui modul medical specializat.
Potrivit DSU, „acesta poate fi montat pe aeronave ale Ministerului Apărării Naționale, asigurând astfel o creștere semnificativă a capacității de răspuns în caz de dezastre sau incidente majore, atât la nivel național, cât și în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii (UCPM)”.
Modulul permite transportul simultan a cel mult patru pacienți aflați în stare critică, oferind un nivel de îngrijire medicală echivalent cu cel dintr-o unitate de terapie intensivă.
Proiectul, cu un buget total de 909.500 de euro, a beneficiat de o finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 682.125 de euro. Prin implementarea acestuia, s-a obținut o creștere a capacității Uniunii Europene de a răspunde rapid în situații de criză majoră, fiind asigurată o desfășurare rapidă a forțelor în cazul unui astfel de eveniment (prin transportul celor 4 pacienți), iar procedurile standard de operare existente au fost revizuite, în vederea stabilirii nevoilor corespunzătoare privind responsabilitățile si a fluxului de informații.
De asemenea, a fost realizată instruirea membrilor echipei medicale, prin desfășurarea a două sesiuni teoretice și practice cu modulul MEVAC și a unui exercițiu de antrenament și mobilizare.
„Acest proiect reprezintă un pas important în direcția consolidării capacității României de a gestiona situații de urgență la scară largă, reconfirmând angajamentul țării noastre față de obiectivele de securitate și sănătate ale Uniunii Europene. Rezultatele obținute vor contribui direct la salvarea de vieți și la protejarea cetățenilor în fața unor provocări viitoare”, conchide DSU.
Investiții strategice de stat pentru Automobile Dacia SA și Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL. Nazare: Sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovația și asigură creștere durabilă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat luni, la sediul Ministerului, două acorduri de finanțare pentru companiile Automobile Dacia SA și DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL. Acestea au fost aprobate în baza schemei de ajutor de stat prevăzută de HG nr.300/2024, având ca obiectiv stimularea dezvoltării regionale prin investiții semnificative, informează un comunicat.
Proiectele de investiții vor avea un impact social și economic considerabil, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la consolidarea balanței comerciale a României.
DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, o companie globală importantă și unul dintre cei mai mari angajatori din industria automotive din România, va extinde capacitatea de producție de cablaje pentru autovehicule electrice, în unitatea din Satu Mare. Proiectul, cu o valoare de 297,2 milioane de lei și un ajutor de stat aprobat de 133,7 milioane lei, va crea peste 400 de noi locuri de muncă până în anul 2030 și va contribui la dezvoltarea regională cu 211 milioane lei, sub formă de taxe și impozite locale și naționale.
Cel de al doilea proiect aprobat este pentru Automobile Dacia SA, care va beneficia de o finanțare în valoare de 37,5 milioane lei, pentru un proiect de modernizare a procesului de vopsire a vehiculelor, o investiție de 85 de milioane de lei. Contribuția companiei la dezvoltarea regională prin plata taxelor și impozitelor va fi de 18,7 milioane lei.
„Investițiile majore susținute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică și mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovația și asigură creștere durabilă, pe termen lung. Vizăm ca, în curând, să anunțăm și alte măsuri strategice de susținere a investițiilor și dezvoltării economice, pentru a crește atractivitatea României și pentru a putea crea noi oportunități. România are un potențial uriaș, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiție și măsuri care să restabilească încrederea în țara noastră”, a transmis ministrul Alexandru Nazare.
Ajutor de stat pentru investiții: 2,25 miliarde de lei buget total
Ministerul Finanțelor a lansat schema de ajutor de stat prin HG nr.300/2024, pentru a stimula dezvoltarea regională a României prin sprijinirea investițiilor semnificative. Schema 33/2024 are ca scop principal susținerea proiectelor care contribuie la echilibrarea balanței comerciale a țării, fie prin reducerea importurilor, fie prin creșterea exporturilor.
Schema se adresează întreprinderilor din industria prelucrătoare care realizează investiții inițiale în România, cu o valoare a costurilor eligibile de minimum 50 milioane lei și maximum 500 milioane lei. O condiție esențială este ca investiția să fie finalizată în cel mult 3 ani de la demarare și să utilizeze active corporale și necorporale noi.
Ajutorul de stat acordat în baza schemei mai sus menționate acoperă o parte din costurile pentru: realizarea de construcții noi; achiziționarea de echipamente; achiziționarea de active necorporale.
Bugetul total al schemei este de aproape 2,25 miliarde de lei (aproximativ 450 milioane de euro), iar acordurile de finanțare pot fi emise până la 31 decembrie 2026, urmând ca plățile ajutorului de stat să se realizeze în perioada 2025-2032.
Cererile se depun online, în sesiuni anunțate în prealabil. Proiectele sunt evaluate și ordonate pe baza unui punctaj, iar cele care se încadrează în bugetul sesiunii sunt analizate în detaliu.
Prima sesiune de depunere a cererilor a avut loc în perioada 29 iulie – 9 septembrie 2024, cu un buget alocat de 1,5 miliarde lei. Au fost depuse 45 de cereri, cu investiții de aproximativ 8 miliarde de lei. Până în prezent, au fost semnate 10 acorduri de finanțare, cu o valoare totală a investițiilor de 2,59 miliarde lei și un ajutor de stat aprobat de 1,146 miliarde lei.
Aceste finanțări subliniază angajamentul Ministerului Finanțelor de a susține economia românească și de a stimula investițiile care contribuie la creșterea competitivității și la crearea de locuri de muncă pe termen lung.
Reconstrucția Ucrainei, o mare oportunitate pentru firmele românești și întărirea economiei României, afirmă ministrul apărării după întâlnirea cu premierul Ucrainei
Reconstrucția Ucrainei este o mare oportunitate pentru România, a transmis ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, după o întrevedere “productivă” pe care a avut-o luni, la Kiev, cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.
“Am continuat discuțiile despre dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei. Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră“, a scris Moșteanu, pe Facebook.
România a fost reprezentată duminică și luni de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Moșteanu a participat și la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.
În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.
Participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți, a transmis, duminică, la Kiev, și șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca, care deține și poziția de reprezentantul special al României pentru reconstrucția Ucrainei și coordonator al aplicației naționale pentru Programul european SAFE.
În context, Guvernul a precizat că participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți.
“Dezvoltarea infrastructurii care poate întări siguranța și fluidiza tranzitul la frontieră și participarea companiilor din România la procesul de reconstrucție odată ce Ucraina va ajunge la o pace justă sunt elemente pe Guvernul le prioritizează și le va dezvolta ca urmare a discuțiilor cu partenerii ucraineni“, au mai punctat aceștia.
Și președintele Nicușor Dan a reiterat duminică, în mesajul ocazionat de Ziua Independenței Ucrainei, sprijinul ferm al Bucureștiului pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse și a subliniat angajamentul României în procesul de reconstrucție și integrare europeană a țării vecine.
„Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a subliniat el.
La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.
După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție.
Sorin Grindeanu a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor cu fonduri europene
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit luni cu Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, pentru a discuta despre rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
În acest context, președintele Camerei Deputaților a afirmat că viitorul buget european trebuie să reflecte prioritățile României și ale comunităților locale, fără a introduce bariere suplimentare în accesarea fondurilor.
„În cadrul întrevederii, am întărit nevoia ca viitorul buget european pe termen lung să țină cont de revendicările și nevoile de dezvoltare ale României și ale autorităților locale și am respins crearea de noi criterii care să îngreuneze accesarea resurselor europene”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
În finalul, președintele Camerei Deputaților a evidențiat sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală.
„Ne bucurăm de sprijinul președintei Comitetului European al Regiunilor pentru programele naționale de dezvoltare locală și, în acest context, am reconfirmat angajamentul PSD de a proteja investițiile locale vitale care contribuie decisiv la viața românilor”, a adăugat acesta.
