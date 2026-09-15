Proiectul regional al OCDE privind consolidarea integrității informaționale, lansat în România

În data de 11 septembrie 2026, la Palatul Victoria, a fost lansat în România Proiectul transnațional de consolidare a integrității informaționale al OCDE, în cadrul căruia România participă alături de Bulgaria, Croația, Grecia, Lituania și Polonia.

Proiectul urmărește consolidarea capacității instituționale, a cooperării interinstituționale și internaționale și a rezilienței în fața manipulării informaționale, cu respectarea libertății de opinie și de exprimare. Demersul beneficiază de sprijinul financiar al Mecanismului de Granturi SEE și Norvegiene și se va desfășura pe o perioadă de cinci ani.

“Este deosebit de importantă consolidarea eforturilor comune de prevenire și combatere a dezinformării, precum și dezvoltarea capacității instituționale de a răspunde eficient provocărilor tot mai complexe din spațiul informațional”, a declarat secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, în deschiderea evenimentului.

La eveniment au participat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonatorul României pentru aderarea la OCDE, Luminița Odobescu și Dragoș Hotea, consilieri de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, precum și Martina Orlea, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Din partea OCDE au participat Nejla Saula, șefa Diviziei pentru Anticorupție, Integritate și Guvernare Deschisă, și Charles Baubion, lider de proiect în cadrul Centrului OCDE pentru integritatea informațională, iar din partea Mecanismului Financiar al granturilor SEE și Norvegiene, Pierre-Olivier Bigo, ofițer de sector în cadrul Unității pentru Fonduri și Aspecte Orizontale. La reuniune au fost, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și societății civile.

Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Prim-Ministrului sunt Punctele Naționale de Contact în relația cu OCDE pentru realizarea acestui proiect în România.

În cadrul proiectului vor fi realizate analize comparative, recomandări de politici publice adaptate contextului național, schimburi de bune practici și activități de instruire, precum și măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și monitorizarea progreselor înregistrate