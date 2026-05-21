Proiectul SMR de la Doicești „nu este unul politic, ci unul strategic”, reacționează Bogdan Ivan: Este important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși

Proiectul de la Cernavodă și cel privind reactoarele modulare mici de la Doicești reprezintă „singurul domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie”, transmite fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta îl acuză pe Ilie Bolojan că „vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună.”

„Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, argumentează Ivan.

Ilie Bolojan a participat miercuri la o emisiune a postului de televiziune B1 TV, unde a declarat că Nuclearelectrica se face responsabilă de eșecul proiectelor care vizează construirea reactoarelor modulare mici de la Doicești, din Dâmbovița, potrivit Digi24.

El a arătat că Nuclearelectrica a cheltuit 240 de milioane de dolari pentru studii de fezabilitate, proiectare și asocieri pentru viitoarea centrală, pentru a costata ulterior că investițiile necesare pentru ca proiectul să fie pus în aplicare să fie mult mai mari.

Ilie Bolojan a mai spus că a informat Ambasada SUA cu privire la acest aspect pentru a analiza proiectul.

Potrivit fostului ministru al Energiei, „proiectul SMR de la Doicești nu este un proiect politic, este unul strategic, poate una dintre puținele teme pe care administrațiile republicane și democrate din SUA s-au înțeles a rămas energia nucleară și în special tehnologia inovativă SMR.”

El amintește că, în România, proiectul a fost și este susținut de liberali și social-democrați deopotrivă, din 2020 și până azi, argumentând că energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică.

„Să reduci acest important proiect (ca inovație și tehnologie) la <<câteva hârtii>> arată superficialitate. În proiect au fost și sunt implicate companii cu prezență globală”, a mai spus Ivan.

Fostul ministru al Energiei a explicat de ce proiectele nucleare costă atât de mult: pentru că vorbim de norme de siguranță unice în lume dar și despre energie care este livrată la un factor de capacitate de peste 95%, constant.

„Proiectul SMR de la Doicești a fost auditat, inclusiv de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat și amplasamentul și tehnologia. Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziționează România ca prima țară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară. Când ceva poate funcționa bine și face diferența, e o greșeală să îl blochezi. Mai ales când ai premise”, a mai spus Bogdan Ivan.

Conform acestuia, „este cu atât mai important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși și că rămânem angajați în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanțare pentru proiect. Practic, deși nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar.”

În 2020, la Washington, SUA și România au parafat un acord istoric pentru construirea a două noi reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Acest acord în valoare de 8 miliarde de dolari va fi coordonat de compania americană AECom și va implica un consorțiu format din companii din România, Canada și Franța.

Într-un semnal clar al angajamentului României în direcția producerii energiei nucleare, președintele României de la acea vreme, Klaus Iohannis, împreună John Kerry, emisarul special pentru climă al președintelui american din acea perioadă, Joe Biden, au anunțat la summitul liderilor mondiali de la COP26, din noiembrie 2021, planurile de a construi în România, în parteneriat cu compania americană NuScale Power, o centrală cu reactor modular de mici dimensiuni (SMR), „prima de acest fel”, aducând cea mai recentă tehnologie nucleară civilă într-o parte importantă a Europei.

Prin această intenție, România și-a luat angamentul de a include Reactoare Modulare Mici (SMR) în sistemul național de producere a energiei până în anul 2028, cu perspectiva de a consolida parteneriatul cu SUA în domeniul nuclear civil.

Proiectul SMR de la Doicești presupune înlocuirea celor 600 MW instalați anterior la fosta termocentrală cu o capacitate de 462 MW de energie nucleară curată, stabilă și predictibilă, fără emisii de CO₂, cu obiectivul de a deveni operațional la începutul următorului deceniu.

Reprezentanții industriei energetice subliniază că tehnologia SMR devine tot mai relevantă la nivel global, fiind considerată o soluție pentru securitatea energetică și decarbonizare, în condițiile în care portofoliul global de proiecte SMR a crescut semnificativ în ultimii ani.