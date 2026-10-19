Promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării, esențiale pentru consolidarea competitivității europene, subliniază statele membre ale UE

Concluziile Consiliului abordează mai multe forme de discriminare și impactul acestora asupra creșterii economice și competitivității. Domeniile vizate sunt egalitatea de gen, egalitatea persoanelor LGBTI, drepturile persoanelor cu dizabilități, combaterea rasismului și incluziunea romilor, precum și discriminarea pe criterii de vârstă și ageismul.

Documentul evidențiază argumentele economice în favoarea unei mai mari diversități pe piața muncii, subliniind beneficiile acesteia, precum creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, crearea de locuri de muncă, sporirea productivității și accesul la un bazin mai larg și mai divers de talente.

Consiliul propune o serie de măsuri care ar putea fi adoptate la nivel local, regional, național și european, printre care: