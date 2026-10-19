Promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării, esențiale pentru consolidarea competitivității europene, subliniază statele membre ale UE

Miniștrii din statele membre ale Uniunii Europene subliniază că promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și consolidarea competitivității europene. Totodată, Consiliul UE solicită Comisiei Europene și guvernelor statelor membre să intensifice eforturile pentru promovarea tratamentului egal și eliminarea barierelor care împiedică participarea pe piața muncii, potrivit comunicatului oficial.
Concluziile Consiliului abordează mai multe forme de discriminare și impactul acestora asupra creșterii economice și competitivității. Domeniile vizate sunt egalitatea de gen, egalitatea persoanelor LGBTI, drepturile persoanelor cu dizabilități, combaterea rasismului și incluziunea romilor, precum și discriminarea pe criterii de vârstă și ageismul.
Documentul evidențiază argumentele economice în favoarea unei mai mari diversități pe piața muncii, subliniind beneficiile acesteia, precum creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, crearea de locuri de muncă, sporirea productivității și accesul la un bazin mai larg și mai divers de talente.
Consiliul propune o serie de măsuri care ar putea fi adoptate la nivel local, regional, național și european, printre care:
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Aplicarea efectivă a legislației privind nediscriminarea și egalitatea de gen, inclusiv prin sancțiuni și măsuri reparatorii adecvate, precum și prin sprijinirea actorilor relevanți, cum ar fi organizațiile societății civile.
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Integrarea principiilor incluziunii, egalității și nediscriminării în strategiile de afaceri și de atragere a talentelor, precum și în politicile de sprijinire a antreprenoriatului din toate sectoarele, inclusiv prin finanțări dedicate grupurilor subreprezentate.
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Monitorizarea impactului inteligenței artificiale asupra pieței muncii din perspectiva egalității, în special în ceea ce privește salarizarea, condițiile de muncă și eventualele pierderi de locuri de muncă.
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Integrarea principiului egalității în politicile economice, de protecție a consumatorilor, sociale și digitale, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, pentru a consolida legătura dintre egalitate și competitivitate.
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Îmbunătățirea colectării, analizei și utilizării datelor privind piața muncii și egalitatea, la nivel local, regional și național, precum și monitorizarea costurilor socioeconomice ale discriminării și a barierelor cu care se confruntă grupurile deosebit de vulnerabile.
Discriminarea și inegalitatea continuă să reprezinte obstacole structurale în calea participării depline, egale și efective pe piața muncii din Europa. Date recente ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că discriminarea nu afectează doar potențialul economic, prin efectele negative asupra ocupării forței de muncă, veniturilor, nivelului de educație și sănătății, ci generează și costuri suplimentare pentru guverne, sub forma cheltuielilor publice pentru serviciile sociale și de sănătate.
Potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), îmbunătățirea egalității de gen ar putea duce la crearea a până la 10,5 milioane de locuri de muncă și la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în UE la 80% până în 2050. De asemenea, țările care au introdus cele mai ample garanții juridice pentru persoanele LGBTI înregistrează rezultate mai bune în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, în timp ce discriminarea rasială este estimată să coste Uniunea Europeană până la 12,7 miliarde de euro anual, prin pierderile de PIB (OCDE).
Egalitatea și nediscriminarea sunt valori fundamentale consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În acest sens, UE a adoptat un cadru legislativ cuprinzător pentru promovarea egalității și interzicerea discriminării.
Necesitatea promovării accesului egal pe piața muncii a fost evidențiată și în Busola pentru competitivitate a UE și se regăsește în strategiile europene recente sau actualizate privind domenii precum egalitatea de gen, egalitatea persoanelor LGBTIQ+, combaterea rasismului și drepturile persoanelor cu dizabilități.