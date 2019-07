Propunerea ca Ioan Mircea Pașcu să fie numit comisar european interimar din partea României, trimisă lui Jean-Claude Juncker (surse)

Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat duminică într-un mesaj pe Twitter pe Kyriakos Mitsotakis, pentru victoria partidului său, Noua Democrație, în alegerile legislative din Grecia.

“Aș vrea să vă felicit pentru pentru victoria clară la alegerile legislative. Cunoaşteţi ataşamentul meu personal faţă de Grecia şi poporul său care au suferit atât de mult în cursul ultimului deceniu. Demnitatea, rezistența și angajamentul european al grecilor impune respect“, a afirmat Juncker într-un mesaj pe Twitter însoțit de scrisoarea oficială de felicitare.

🇬🇷🇪🇺 @kmitsotakis, I would like to congratulate you on your clear victory in the legislative elections. You know my personal attachment to Greece and its people who have endured so much over the last decade. The dignity, resilience & European commitment of Greeks commend respect. pic.twitter.com/JrL8Si94dN

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 7, 2019