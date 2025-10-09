Propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget al UE riscă să slăbească democrația și unitatea europeană, semnalează liderii locali din UE

Comitetul European al Regiunilor (CoR) trage un semnal de alarmă în privința propunerii pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (CFM 2028-2034), prezentată de Comisia Europeană la 16 iulie. În cadrul unei dezbateri desfășurate pe 7 octombrie, liderii locali și regionali au atras atenția că propunerea actuală ar putea pune în pericol principiile de coeziune și democrație în UE.

Discuțiile au avut loc în cadrul Comisiei pentru politică de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER), cu participarea reprezentanților Președinției daneze a Consiliului UE și ai Comisiei Europene. Raportorul pentru noul aviz privind bugetul, Sari Rautio (FI/PPE), membru al Consiliului municipal Hämeenlinna, a subliniat că dezbaterea „nu se referă doar la bani, ci și la democrație și unitatea europeană”.

Noua structură propusă de Comisie ar reuni mai multe politici – de la coeziune și agricultură la cercetare – într-un singur fond mare, gestionat în principal la nivel național. Liderii locali avertizează însă că o astfel de centralizare ar slăbi implicarea regiunilor și orașelor, riscând să „rupă legătura directă dintre UE și cetățeni”.

„Chiar dacă aceasta nu a fost intenția, rezultatul ar fi că CFM va amputa UE de dimensiunea sa regională și locală. Iar acest lucru nu poate fi acceptat”, a declarat președintele COTER, Vasco Alves Cordeiro (PES/PT).

Membrii comisiei au recunoscut nevoia de a adapta bugetul la noile priorități, precum securitatea și apărarea – mai ales în regiunile de frontieră ale Uniunii. Totuși, ei cer ca modernizarea politicii de coeziune să se facă printr-o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat și pe nevoile locale. Președinția daneză a Consiliului UE a anunțat că evaluarea propunerii este în desfășurare și că un proiect de cadru de negociere va fi prezentat Consiliului European în luna decembrie. Proiectul de aviz al raportorului Sari Rautio va fi votat de comisia COTER la începutul lunii decembrie și va ajunge în plenul Comitetului Regiunilor în martie 2026.

De asemenea, au fost desemnați patru noi raportori pentru dosarele legislative asociate cu viitorul buget: Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) și Emil Boc (RO/PPE) – pentru regulamentul privind fondul pentru planurile de parteneriat naționale și regionale;