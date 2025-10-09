COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget al UE riscă să slăbească democrația și unitatea europeană, semnalează liderii locali din UE
Comitetul European al Regiunilor (CoR) trage un semnal de alarmă în privința propunerii pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene (CFM 2028-2034), prezentată de Comisia Europeană la 16 iulie. În cadrul unei dezbateri desfășurate pe 7 octombrie, liderii locali și regionali au atras atenția că propunerea actuală ar putea pune în pericol principiile de coeziune și democrație în UE.
Discuțiile au avut loc în cadrul Comisiei pentru politică de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER), cu participarea reprezentanților Președinției daneze a Consiliului UE și ai Comisiei Europene. Raportorul pentru noul aviz privind bugetul, Sari Rautio (FI/PPE), membru al Consiliului municipal Hämeenlinna, a subliniat că dezbaterea „nu se referă doar la bani, ci și la democrație și unitatea europeană”.
Noua structură propusă de Comisie ar reuni mai multe politici – de la coeziune și agricultură la cercetare – într-un singur fond mare, gestionat în principal la nivel național. Liderii locali avertizează însă că o astfel de centralizare ar slăbi implicarea regiunilor și orașelor, riscând să „rupă legătura directă dintre UE și cetățeni”.
„Chiar dacă aceasta nu a fost intenția, rezultatul ar fi că CFM va amputa UE de dimensiunea sa regională și locală. Iar acest lucru nu poate fi acceptat”, a declarat președintele COTER, Vasco Alves Cordeiro (PES/PT).
Membrii comisiei au recunoscut nevoia de a adapta bugetul la noile priorități, precum securitatea și apărarea – mai ales în regiunile de frontieră ale Uniunii. Totuși, ei cer ca modernizarea politicii de coeziune să se facă printr-o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat și pe nevoile locale. Președinția daneză a Consiliului UE a anunțat că evaluarea propunerii este în desfășurare și că un proiect de cadru de negociere va fi prezentat Consiliului European în luna decembrie. Proiectul de aviz al raportorului Sari Rautio va fi votat de comisia COTER la începutul lunii decembrie și va ajunge în plenul Comitetului Regiunilor în martie 2026.
De asemenea, au fost desemnați patru noi raportori pentru dosarele legislative asociate cu viitorul buget: Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) și Emil Boc (RO/PPE) – pentru regulamentul privind fondul pentru planurile de parteneriat naționale și regionale;
Emil Boc, în Comitetul European al Regiunilor: Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre
Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar regiunea nu trebuie să revină la situația din timpul Războiului Rece, când era numită „lac rusesc”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, într-o intervenție dedicată Strategiei Uniunii Europene privind Marea Neagră.
„Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Este o frontieră europeană și trebuie să devină o mare a păcii, a libertății și a oportunităților”, a subliniat Boc.
Membru al CoR, Boc a punctat că agresiunile Rusiei – de la războiul din Georgia din 2008, la anexarea Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 – au destabilizat regiunea și reprezintă un pericol pentru Europa.
„Marea Neagră este strategică pentru că aduce împreună trei regiuni de securitate distincte: Rusia la nord, Turcia și zona mediteraneană la sud, și Europa, împreună cu Balcanii, la vest”, a explicat el.
Boc a subliniat importanța unei abordări integrate: „Nu poate exista o strategie pentru Marea Neagră fără Dunăre și nu poate exista o strategie pentru Dunăre fără Marea Neagră. Este un singur ecosistem, un singur coridor, o singură linie de apărare”.
El a pledat pentru investiții masive în infrastructură civilă și militară – porturi, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi – pentru a permite mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor și pentru a garanta că Europa este pregătită să își apere fiecare centimetru de teritoriu.
Totodată, Boc a reiterat importanța cooperării cu partenerii europeni și regionali: „Trebuie să lucrăm îndeaproape cu Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan. Ei nu sunt doar vecini, ci parteneri în securitate, parteneri în libertate, parteneri în viitorul Europei”.
„Marea Neagră trebuie să fie o mare a speranței, nu a fricii. O mare a stabilității, nu a agresiunii. O mare care ne unește, nu care ne desparte. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre”, a concluzionat Boc.
Ca răspuns la agresiunea Rusiei, UE lansează o strategie pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre
Bucureștiul salută lansarea “abordării strategice a UE la Marea Neagră”, un document “în consonanță cu prioritățile naționale ale României”
Comunicarea privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră pornește de la premisa că regiunea Mării Negre deține o importanță geostrategică deosebită, conectând Europa cu Asia, aceasta fiind întărită de contextul de securitate generat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Securitatea în Marea Neagră este văzută, în textul Strategiei, ca element central în asigurarea unui păci juste, durabile și cuprinzătoare.
Strategia vizează acțiunea strategică a Uniunii Europene la Marea Neagră structurată pe trei piloni, respectiv 1) consolidarea securității, stabilității și rezilienței; 2) creșterea sustenabilă prosperitatea; 3) promovarea protecției mediului, creșterii rezilienței și pregătirii în fața schimbărilor climatice, respectiv a protecției civile.
Strategia se remarcă prin avansarea unor propuneri de proiecte-fanion, dublate de acțiuni cheie care interconectează cei trei piloni și care urmează să fie derulate la nivel UE și în colaborare cu statele partenere din regiunea Mării Negre.
În context, se remarcă propunerea de creare a unui Centru European dedicat securității maritime în Marea Neagră, bazat pe contribuția statelor membre UE, dar și a statelor partenere, riverane la Marea Neagră. Centrul va viza o cooperare strânsă în aria securității și siguranței maritime, prin schimb de informații în timp real privind situația de securitate maritimă, monitorizare și interoperabilitate, supravegherea infrastructurii critice, inclusiv a cablurilor submarine, instalațiilor off-shore și operațiunilor de explorare și exploatare a gazelor naturale și a energiei eoliene pe coasta României și Bulgariei, precum și o cooperare întărită în domeniul pazei de coastă și a consolidării securității interne.
De asemenea, un alt proiect-fanion de relevanță majoră este o Agendă de Conectivitate pentru regiunea Mării Negre, care vizează consolidarea legăturii între Europa și Asia Centrală, prin intermediul Caucazului de Sud, în domeniile energetic, digital și al transporturilor.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și președinta CoR subliniază nevoia unui viitor buget al UE care „tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, despre „importanța programelor europene și naționale de dezvoltare locală”.
Eurodeputatul a participat la evenimentului organizat de grupul PES din Comitetul European al Regiunilor și de Delegația României în CoR, condusă de doamna primar Mariana Gâju.
„Vocea autorităților locale trebuie auzită atât la Bruxelles cât și la București. Astăzi (n.r. luni), împreună cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, o voce puternică a social-democrației europene, am avut ocazia să reiterăm acest mesaj, să subliniem nevoia unui viitor buget al Uniunii Europene care tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”, a arătat Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reliefat importanța ridicării barierelor birocratice din calea cooperării autorităților de la nivel local și european.
„O Uniune Europeană puternică este cea în care sinergia între nivelul local și cel european funcționează fără bariere sau birocrație excesivă. Aceasta este construcția europeană pe care mi-o doresc”, a arătat vicepreședintele Parlamentului European.
Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut un dialog cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, tema fiind rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
Coordonarea dintre autoritățile naționale, din Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor, forumul reprezentanților regiunilor și orașelor din UE, s-a intensificat în contextul în care Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
Regiuni europene ce reprezintă 50% din PIB-ul UE cer un rol mai puternic în elaborarea strategiei UE privind semiconductorii: Suntem motoarele inovării și expertizei industriale
Alianța europeană a regiunilor producătoare de semiconductori (ESRA) a organizat Adunarea generală anuală la 3 iulie, în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), solicitând un rol regional mai puternic în elaborarea strategiei UE privind semiconductorii, reliefând astfel că regiunile sunt motoarele inovării și ale expertizei industriale.
Semiconductorii sunt esențiali pentru economia europeană, fiind la baza tehnologiilor-cheie care stimulează competitivitatea și tranzițiile ecologică și digitală. Recentele perturbări la nivel mondial au evidențiat necesitatea urgentă a unui lanț valoric european al semiconductorilor rezistent, este menționat într-un comunicat al Comitetului European al Regiunilor remis CaleaEuropeană.ro.
Reunind 35 de regiuni europene ale Alianței, experți din industrie și parteneri instituționali, ESRA a adoptat un document de poziție cuprinzător care stabilește cerințe clare pentru a plasa regiunile Europei în fruntea eforturilor de a construi un ecosistem de semiconductori prosper, în special în contextul în care Actul european privind cipurile urmează să fie revizuit, iar negocierile pentru următorul buget pe termen lung al UE sunt în curs.
Participanții au subliniat că regiunile nu găzduiesc doar clustere industriale și instituții de cercetare, ci și intermediari esențiali capabili să alinieze ambițiile UE la realitățile locale.
„Regiunile sunt actori-cheie în modelarea viitorului tehnologic al Europei. În calitate de președintă, regiunea Piemont se angajează să consolideze cooperarea teritorială și să promoveze autonomia strategică prin inovare, investiții și o viziune comună pentru o Europă competitivă și rezilientă. Regiunile ESRA reprezintă peste 50 % din PIB-ul UE, ceea ce înseamnă în mod clar că împreună suntem mai puternici și suntem un partener esențial pentru instituțiile europene”, a transmis Alberto Cirio președintele ESRA și al regiunii Piemont.
Documentul de poziție adoptat pledează pentru o abordare locală care să conecteze și să amplifice ecosistemele regionale de semiconductori din întreaga Europă.
Liderii regionali au insistat asupra faptului că viitoarele finanțări ale UE trebuie să reflecte punctele forte locale, să încurajeze colaborarea interregională și să integreze mai bine întreprinderile mici și mijlocii și startup-urile în lanțul valoric mai larg.
Prin valorificarea clusterelor și a lanțurilor de aprovizionare locale, regiunile pot stimula inovarea mai rapid și mai eficient, făcând totodată Europa mai atractivă pentru investițiile strategice în producția de înaltă tehnologie și în tehnologiile emergente.
Regiunile au subliniat, de asemenea, că investițiile strategice trebuie să fie mai transparente, mai rapid de aprobat și mai bine legate de ecosistemele locale și au solicitat o finanțare directă din partea UE care să corespundă resurselor naționale, precum și o mai mare implicare regională pentru a se asigura că investițiile răspund nevoilor locale și creează lanțuri valorice reziliente.
Recunoscând că poziția de lider tehnologic depinde de lucrătorii calificați, aceștia au subliniat necesitatea urgentă de a aborda deficitul de competențe în domeniul semiconductorilor din Europa prin investiții mai mari în educație și formare, prin stimularea formării transfrontaliere, prin consolidarea legăturilor dintre industrie și învățământ și prin atragerea talentelor globale prin intermediul unei mai bune mobilități și al infrastructurii locale.
Alianța Europeană a Regiunilor Producătoare de Semiconductori este o alianță formată din 35 de regiuni europene cu industrii de semiconductori consacrate, inclusiv furnizori și activități puternice de cercetare și dezvoltare. Scopul acesteia este de a promova importanța industriei semiconductorilor pentru dezvoltarea economică a regiunilor europene, a țărilor și a Europei în ansamblu.
Alianța este prezidată în prezent de regiunea Piemont. În noiembrie 2025, Catalonia va prelua președinția ESRA.
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm
Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE
România va primi 11,5 milioane de euro de la UE pentru a sprijini fermierii afectați de înghețul din primăvară, anunță comisarul european pentru agricultură
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE
Parlamentul European solicită un răspuns unitar al UE în fața incursiunilor Rusiei, precum încălcarea spațiului aerian al României și al altor state membre
Coaliția germană de guvernare convine asupra unor măsuri urgente pentru relansarea economiei și pentru protejarea locurilor de muncă
Volodimir Zelenski îl curtează pe Trump, folosindu-se de obsesia președintelui SUA: Dacă ne va oferi rachete Tomahawk și va ajuta la încheierea unui armistițiu, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace
Ilie Bolojan: Reiterez angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
