INTERNAȚIONAL
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat joi pe liderii Uniunii Europene să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, relatează The Guardian.
Aflat într-o vizită la Bruxelles, Zelenski a declarat pe platforma X că mecanismul propus pentru folosirea acestor active este „pe deplin legal și echitabil”. El a adăugat că Ucraina ar urma să folosească o parte semnificativă din aceste fonduri pentru achiziționarea de armament de la aliații săi europeni.
Belgia s-a dovedit până acum cel mai vocal sceptic al planului, temându-se că o astfel de decizie ar putea expune țara la acțiuni juridice costisitoare din partea Rusiei. Premierul Bart De Wever a insistat că, pentru a merge mai departe, Belgia are nevoie de garanții ferme din partea tuturor statelor membre ale UE că vor împărți răspunderea în cazul în care Moscova va contesta măsura.
De asemenea, el a cerut ca și celelalte state din blocul comunitar să își asume angajamentul de a începe accesarea activelor rusești înghețate aflate pe teritoriul lor.
„Atunci am putea merge mai departe”, a declarat acesta la începutul summitului european. „Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putere, atât la nivel european, cât și la nivel național – politic și juridic – pentru a opri această decizie.”
În pofida reținerilor Belgiei, liderii UE sunt așteptați să aprobe, în cadrul summitului, mandatul Comisiei Europene de a elabora o propunere juridică formală pentru acordarea împrumutului.
Oficialii europeni speră să aibă o propunere detaliată luna viitoare, astfel încât împrumutul să poată fi finalizat până la sfârșitul anului. Totuși, se anticipează discuții intense asupra detaliilor tehnice, juriștii fiind pregătiți să analizeze documentul cu mare atenție.
Citiți și: Comisia Europeană propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament
Un punct sensibil ar putea fi condițiile în care fondurile vor putea fi cheltuite în cele din urmă de Kiev. Franța insistă ca cea mai mare parte a fondurilor să fie utilizată pentru achiziționarea de arme din Europa, în încercarea de a consolida industria de apărare a UE.
Comisia Europeană sprijină, deocamdată, această abordare, însă alte state membre susțin că prioritatea trebuie să fie asigurarea libertății Ucrainei de a-și procura echipamentele necesare pentru a lupta împotriva Moscovei, indiferent de proveniența acestora.
NATO
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului.
Sanchez a precizat că decizia a fost comunicată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unei conversații telefonice avute marți. „Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Ucraina pentru a ne asigura că este exact ceea ce are nevoie în orice moment”, a declarat premierul spaniol.
El a explicat că Spania a analizat propunerea lansată de NATO „în urmă cu câteva săptămâni” și a decis să participe la așa-numita Listă de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), un program comun de achiziții menit să consolideze capacitatea de apărare a țării invadate de Rusia.
„Această decizie a fost luată pentru că Spania este o țară angajată față de alianța atlantică și, de asemenea, în favoarea apărării Ucrainei”, a spus Sanchez, subliniind că Madridul va continua să ofere și ajutor umanitar, inclusiv echipamente esențiale precum generatoare, pentru a ajuta populația ucraineană să facă față penelor de curent provocate de atacurile rusești.
Premierul spaniol a reamintit că, înaintea discuției telefonice cu Zelenski, a semnat împreună cu alți lideri europeni o declarație de susținere a poziției Statelor Unite în favoarea unui armistițiu imediat în Ucraina.
În același context, Pedro Sanchez a răspuns criticilor lansate miercuri de președintele american Donald Trump, care acuzase Spania că „nu este un jucător de echipă” pentru că nu a respectat angajamentul NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare.
„Președintele american știe că Spania își îndeplinește obligațiile față de NATO”, a declarat Sanchez, adăugând că, atunci când a venit la putere în 2018, „Spania aloca doar 0,9% din PIB apărării, deși guvernul Partidului Popular promisese 2% încă din 2014”.
Liderul socialist a subliniat că Spania este o țară „de încredere”, care își respectă angajamentele, iar accentul pus la ultimul summit NATO de la Haga a fost pe „capabilitățile reale”, nu doar pe procentajele din PIB.
„Ceea ce este cu adevărat important este ce capabilități sunt necesare pentru a aborda provocările comune ale NATO. Aceasta este filosofia noastră și cred că este și filosofia Alianței”, a conchis Pedro Sanchez.
SUA
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat miercuri că proiectele de lege adoptate în Knesset, care vizează extinderea suveranității israeliene în Cisiordania, riscă să amenințe armistițiul din Gaza, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că președintele (american Donald Trump) s-a asigurat că acesta nu este ceva ce putem susține în acest moment”, a declarat Rubio reporterilor înainte de plecarea sa spre Israel, unde este așteptat joi. Oficialul american a adăugat că o asemenea inițiativă ar „amenința” armistițiul și ar fi „contraproductivă”.
Parlamentul israelian a aprobat miercuri începerea procesului legislativ privind extinderea suveranității asupra Cisiordaniei ocupate, în timpul unei vizite efectuate în Israel de vicepreședintele american J.D. Vance.
Președintele Donald Trump, un susținător declarat al Israelului în războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas, s-a opus însă oricărei forme de anexare a Cisiordaniei — o idee promovată de partidele de extremă dreapta din coaliția israeliană.
În luna august, Israelul a aprobat un proiect major pentru construirea a 3.400 de unități locative în Cisiordania, plan criticat de ONU și de mai mulți lideri internaționali.
„Aceasta este o democrație, vor vota”, a spus Rubio. „Dar acum, credem că ar putea fi contraproductiv”, a adăugat el.
Întrebat despre violențele tot mai frecvente comise de coloniștii israelieni extremiști împotriva palestinienilor din Cisiordania, șeful diplomației americane a declarat că Washingtonul este îngrijorat „de orice amenință să destabilizeze roadele eforturilor noastre”.
Vizita lui Marco Rubio în Israel are loc la o zi după cea a vicepreședintelui J.D. Vance, care s-a declarat optimist în privința menținerii acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas.
Armistițiul, intrat în vigoare pe 10 octombrie și bazat pe un plan al președintelui Donald Trump, părea să fie în pericol duminică, după noi violențe în Gaza și schimburi de acuzații între cele două părți.
„Vor exista amenințări în fiecare zi, dar cred că suntem înainte de termen în ceea ce privește implementarea, iar faptul că am reușit să depășim acest weekend este un semn bun”, a declarat Rubio.
REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole
Corespondență din Bruxelles
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.
Președintele participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.
El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România, inclusiv tema legată de țara vecină.
“Ultimul subiect, și, din nou, foarte important pentru România – Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina, cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană“, a subliniat șeful statului.
Întrebat care vor fi discuțiile din interiorul summitului cu privire la Republica Moldova, președintele a menționat că este vorba despre “începerea procesului formal de aderare, cu capitolele”.
“Asta e discuția, asta este ambiția, dar, cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem azi“, a subliniat el, având în vedere că Uniunea Europeană a abordat tema aderării Republicii Moldova și Ucrainei la pachet, dar Kievul este ținut în loc de blocajul prin veto impus de Ungaria.
Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.
Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.
Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a avut o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Copenhaga, context în care șeful statului român a insistat că Republica Moldova ar putea semna tratatul de aderare la UE în 2028.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski
Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale
Secretarul de stat Ana Tinca a încurajat companiile americane să-și sporească prezența în România, folosindu-se de oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră
Marco Rubio avertizează că extinderea suveranității israeliene în Cisiordania ar putea amenința armistițiul din Gaza
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea