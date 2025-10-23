Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat joi pe liderii Uniunii Europene să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, relatează The Guardian.

Aflat într-o vizită la Bruxelles, Zelenski a declarat pe platforma X că mecanismul propus pentru folosirea acestor active este „pe deplin legal și echitabil”. El a adăugat că Ucraina ar urma să folosească o parte semnificativă din aceste fonduri pentru achiziționarea de armament de la aliații săi europeni.

Belgia s-a dovedit până acum cel mai vocal sceptic al planului, temându-se că o astfel de decizie ar putea expune țara la acțiuni juridice costisitoare din partea Rusiei. Premierul Bart De Wever a insistat că, pentru a merge mai departe, Belgia are nevoie de garanții ferme din partea tuturor statelor membre ale UE că vor împărți răspunderea în cazul în care Moscova va contesta măsura.

De asemenea, el a cerut ca și celelalte state din blocul comunitar să își asume angajamentul de a începe accesarea activelor rusești înghețate aflate pe teritoriul lor.

„Atunci am putea merge mai departe”, a declarat acesta la începutul summitului european. „Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putere, atât la nivel european, cât și la nivel național – politic și juridic – pentru a opri această decizie.”

În pofida reținerilor Belgiei, liderii UE sunt așteptați să aprobe, în cadrul summitului, mandatul Comisiei Europene de a elabora o propunere juridică formală pentru acordarea împrumutului.

Oficialii europeni speră să aibă o propunere detaliată luna viitoare, astfel încât împrumutul să poată fi finalizat până la sfârșitul anului. Totuși, se anticipează discuții intense asupra detaliilor tehnice, juriștii fiind pregătiți să analizeze documentul cu mare atenție.

Un punct sensibil ar putea fi condițiile în care fondurile vor putea fi cheltuite în cele din urmă de Kiev. Franța insistă ca cea mai mare parte a fondurilor să fie utilizată pentru achiziționarea de arme din Europa, în încercarea de a consolida industria de apărare a UE.

Comisia Europeană sprijină, deocamdată, această abordare, însă alte state membre susțin că prioritatea trebuie să fie asigurarea libertății Ucrainei de a-și procura echipamentele necesare pentru a lupta împotriva Moscovei, indiferent de proveniența acestora.