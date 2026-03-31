Prosumatorii au devenit al doilea mare producător de energie din România, afirmă eurodeputatul Virgil Popescu: „O veste bună, mai ales în actualul context geopolitic”

Prosumatorii au devenit al doilea mare producător de energie din România, a anunțat marți eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al energiei, care a subliniat că aceasta este „o veste bună, mai ales în actualul context geopolitic, care creează premisele unei crize a energiei pe termen lung”.

Potrivit deputatului european, peste 300.000 de români produc deja energie, cu investiții de peste 2,2 miliarde de euro și o producție anuală de aproximativ 4,4 TWh.

„Cu toate acestea, aşa cum i-am transmis comisarului european pentru Energie, prosumatorii nu au parte de suficientă susținere! Ci, mai mult chiar, sunt sabotați! Hai să nu mai susținem “băieții deştepți”, indiferent din ce stat ar fi”, a adăugat Virgil Popescu.

În acest context, Virgil Popescu a pledat pentru susținerea prosumatorilor și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.

„Să susținem prosumatorii! Cum? De exemplu, statul ar trebui să fie mai activ să vină cu scheme de sprijin pentru a crește gradul de stocaj, iar prosumatorii să își instaleze baterii. Totodată, să adopte o reglementare prietenoasă pentru comunitățile de energie, care sunt pilon important în noua politică energetică europeană”, a spus eurodeputatul.

De asemenea, Virgil Popescu și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini elaborarea unor reglementări care să susțină dezvoltarea comunităților energetice.

„Îmi ofer sprijinul să lucrez cu toți colegii mei din sistemul energetic pentru a pregăti aceste reglementări accesibile pentru susținerea și dezvoltarea comunităților energetice”, a conchis deputatul european.