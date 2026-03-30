Prosumatorii ocupă locul doi în România după puterea instalată. Valoarea investițiilor este de aproape 2,2 miliarde de euro (APCE)

Prosumatorii din România reprezintă, cumulat, al doilea producător de energie – intermitent – din România cu a doua cea mai mare putere energetică instalată, generând anul aproximativ 4,42 TWh de energie, arată datele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie.

„Aceasta energie produsă este cea care ține facturile sub control pentru sute de mii de gospodării și afaceri. România este singura țară din Europa unde prosumatorii își primesc banii după doi ani. Deși produc 10% din energia țării și alimentează comunitățile locale, legislația actuală favorizează furnizorii, permițându-le acestora să amâne plățile către prosumatori timp de 24 de luni (…) În total, prosumatorii au investit aproximativ 2,2 miliarde de euro din resurse proprii sau credite bancare pentru a-și produce energia. Este, probabil, una dintre cele mai mari mobilizări financiare private din sectorul energetic românesc. Acest lucru spune o poveste simplă: atunci când există o soluție clară și accesibilă, românii acționează”, subliniază președintele APCE, Dan Pîrșan, într-un comunicat.

Conform sursei citate, prosumatorii „reduc importurile, stabilizează rețelele locale și creează un avantaj clar pentru sistemul energetic, prin producția distribuită în sute de mii de puncte, fără costuri majore de transport, uzură si pierderi tehnologice.”

APCE arată că România se apropie rapid de 305.000 de prosumatori, cu o creștere exponențială în ultimii ani.

„În spatele acestor cifre nu sunt doar investiții, ci oameni care au decis să își recapete controlul asupra unui cost esențial din viața lor: Costul cu Energia. Această evoluție a început deja să schimbe structura pieței de energie. Chiar și în condițiile eliminării intempestive a programului Casa Verde 2025, românii nu s-au oprit. În doar două luni de iarnă – decembrie 2025 și ianuarie 2026 – numărul prosumatorilor a crescut cu 15.000. Este o dovadă clară că dorința de independență energetică nu a depins exclusiv de sprijinul statului”, mai evidențiază președintele APCE.

Asociația de profil citează estimări care arată că până la finalul anului 2026, România va depăși 400.000 de prosumatori, „prosumatorismul” devenind cea mai rapidă și accesibilă soluție pentru reducerea costurilor la energie, într-un context în care prețurile au o singură direcție: în sus.

„Instalarea unui sistem fotovoltaic este simplificată, iar producția de energie poate începe în doar câteva zile sau săptămâni. În Europa, milioane de cetățeni au făcut deja acest pas. Contextul geopolitic actual nu face decât să accelereze această transformare și în România, unde există o resursă uriașă, disponibilă gratuit: SOARELE. Un alt semnal important vine din zona stocării. Prosumatorii au instalat deja peste 800 MW în baterii, depășind capacitatea utilizabilă actuală a României care cu greu a ajuns la 600MW. Practic, prosumatorii contribuie direct la stabilitatea sistemului energetic.", reliefează președintele APCE.

În încheiere, acesta subliniază că „populația și firmele private împing România înainte spre progres indiferent daca politicul pune sau nu piedici si bariere administrative.”

„Întrebarea nu mai este dacă acest fenomen va continua. Întrebarea este dacă autoritățile vor reuși să țină pasul cu cetățenii sau vor rămâne în urma unei realități care evoluează mai rapid decât capacitatea lor de reacție”, concluzionează Dan Pîrșan.



