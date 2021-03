Protecția consumatorilor din UE: sistemul de alertă rapidă „Safety Gate” contribuie cu succes la eliminarea de pe piață a produselor anti-COVID-19 periculoase

Comisia Europeană va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, a declarat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

“În privința întrebării despre cum ar putea arăta pașaportul verde digital: vom înainta o propunere legislativă în martie”, a declarat ea într-o conferință cu parlamentari conservatori germani.

Ulterior, șefa executivului european a făcut un anunț similar și pe contul său de Twitter, subliniind că acest “pașaport verde digital” va reprezenta dovada vaccinării unei persoane, rezultatele testelor pentru cei care nu au fost vaccinați încă și informații cu privire la recuperarea din COVID-19.

Documentul “va respecta protecția datelor, securitatea și confidențialitatea”, a dat von der Leyen asigurări.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021