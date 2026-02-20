SUA
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, relatează The Guardian.
Întrebat despre discuțiile recente privind posibilitatea ca Europa să își creeze propriile sisteme independente de descurajare nucleară, Pistorius a declarat că, deși Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește descurajarea și apărarea convențională, protecția nucleară extinsă „este asigurată și va fi asigurată de Statele Unite, cel puțin în viitorul previzibil”.
Referindu-se la comentariile lui Emmanuel Macron și Friedrich Merz privind descurajarea nucleară, făcute la Conferința de securitate de la München de săptămâna trecută, el a afirmat că Germania are obligația legală de a nu deține arme nucleare.
Cu toate acestea, el a spus că Germania ar putea sprijini capacitățile de apărare ale Franței și ale altor aliați „prin măsuri convenționale, dar nu în ceea ce privește participarea nucleară – și cred că acest lucru este destul de clar”.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am avut discuții confidențiale cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un „dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
INTERNAȚIONAL
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială
India și Statele Unite au încheiat vineri un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială (AI), în ultima zi a Summitului privind impactul AI desfășurat săptămâna aceasta la New Delhi, informează EFE, citat de Agerpres.
Aderarea la această inițiativă a administrației Trump, denumită „Pax Silica”, a fost formalizată în fața unui forum de importanță majoră care a reunit în capitala Indiei peste 20 de lideri mondiali și principalii directori ai unor giganți tehnologici precum Google, Microsoft și OpenAI.
Acest pact vine, de asemenea, la câteva săptămâni după ce India și SUA au încheiat un acord comercial interimar, un pas ce a permis depășirea mai multor luni de fricțiuni care se soldaseră pentru New Delhi cu un tarif punitiv de 50% pentru achizițiile de petrol din Rusia.
Ambasadorul american Sergio Gor a confirmat că obiectivul este de a stabili o rețea de „națiuni de încredere” pentru a elimina dependențele externe, într-un pas care speră să încetinească avansul Chinei.
„Forța se multiplică atunci când este conectată (…) Pace nu vine așteptând ca adversarii să joace corect, pacea vine prin forță”, a declarat Gor despre tensiunile tehnologice cu Beijingul.
La rândul său, ministrul indian al tehnologiei, Ashwini Vaishnaw, a subliniat că India este deja o „națiune de încredere” pentru fabricarea componentelor critice și a semiconductorilor.
„Astăzi, studenți de la 315 universități proiectează cipuri în India. În restul lumii, nu există mai mult de 20 de țări cu această capacitate de formare”, a evidențiat el.
CEO-ul Google, Sundar Pichai, unul dintre principalii protagoniști ai summitului, a calificat acordul drept istoric pentru stabilitatea aprovizionării globale și a subliniat intenția sa de a crea un „pod literal„ între cele două puteri prin noi rute de cabluri submarine care vor extinde comerțul digital.
Prin acest acord, India se integrează în blocul de securitate tehnologică condus de SUA din care mai fac parte Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit.
La nivel european, Emmanuel Macron a respins criticile venite din partea Statelor Unite privind eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7. În intervenția sa la summitul „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a produce zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, dar și al preocupărilor crescânde legate de concentrarea puterii în domeniul AI în mâinile unui număr restrâns de companii.
SUA
Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle.
Acesta este „practic termenul maxim” pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump.
„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” a declarat el jurnaliștilor joi, în timpul unui zbor cu Air Force One.
Mai devreme în aceeași zi, la Washington, Trump acordase Iranului un termen similar.
„Poate că vom ajunge la un acord [cu Iranul]. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a declarat el în discursul său de la prima reuniune a controversatului său Consiliu de Pace.
Iranul „nu poate continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.
El a repetat că Iranul trebuie împiedicat să dețină arme nucleare, precizând că „lucruri rele” s-ar întâmpla fără un acord nuclear semnificativ.
Mai multe agenții de presă au publicat informații conform cărora Armata americană este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, arată The Guardian.
Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.
Potrivit New York Times, CBS News și CNN, armata SUA a adunat suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a lansa un atac în zilele următoare.
Reuters, citând un înalt oficial american anonim, a oferit un calendar ușor diferit, precizând că, în cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri în Camera de criză a Casei Albe, consilierii de securitate națională ai SUA au fost informați că toate forțele militare americane dislocate în regiune ar trebui să fie pe poziții până la jumătatea lunii martie.
Iranul ar trebui să prezinte o propunere scrisă privind modul de soluționare a conflictului cu Statele Unite, în urma discuțiilor cu SUA de marți, de la Geneva, a declarat oficialul pentru Reuters.
În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a răspuns la întrebarea privind termenul exact pe care Trump îl va acorda Iranului pentru a ajunge la un acord înainte de a iniția acțiuni militare.
„Ar fi foarte înțelept ca Iranul să încheie un acord cu președintele Trump”, a afirmat ea, adăugând că administrația Trump „a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului”, dar că „diplomația” a fost întotdeauna „prima opțiune” a președintelui SUA.
Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, Trump s-a întâlnit miercuri cu cei doi consilieri care conduc negocierile indirecte cu Iranul: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar devenit trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui.
La televiziunea israeliană, Ravid a relatat că surse americane i-au spus că negocierile de la Geneva cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, au fost „fără rezultat” și că Pentagonul se pregătește pentru o ofensivă comună israeliano-americană care ar putea dura săptămâni întregi. Potrivit surselor lui Ravid, Iranul are timp doar până la sfârșitul lunii februarie să ofere concesii în privința programului său nuclear.
Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln și flota sa de nave de război se află deja în regiune, a remarcat CBS News, iar un al doilea grup de portavioane, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.
De asemenea, Statele Unite au trimis în Orientul Mijlociu avioane F-15 Strike Eagles și F-16 Fighting Falcons, care în mod normal sunt staționate în Europa, potrivit revistei Air and Space Forces.
De asemenea, revista a raportat că avioane F-22 Raptors au fost mutate din Statele Unite în Marea Britanie, probabil în drum spre Orientul Mijlociu.
SUA au deja „mai multe escadrile” de avioane de vânătoare F-35 în Orientul Mijlociu, precum și avioane F-15.
Pe lângă avioanele de vânătoare, avioanele de aliemntare și avioanele de transport continuă să se îndrepte către regiune, potrivit Military Air Tracking Alliance (MATA), care utilizează informații din surse deschise pentru a urmări zborurile.
ROMÂNIA
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii.
„Astăzi, la sediul Departamentului de Justiție din Washington, am avut o întâlnire bilaterală cu șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi”, a transmis Cătălin Predoiu.
Oficialul român a precizat că în cadrul întrevederii a fost trecută în revistă colaborarea operațională dintre MAI și partenerii americani, precum și deciziile concrete pentru dezvoltarea acesteia, discutate anterior în cadrul întâlnirii cu conducerea Biroului Federal de Investigații
„Am trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii mele cu conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ”, a arătat ministrul de interne.
Vizita la Departamentul de Justiție se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate de delegația română la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații.
Potrivit ministrului, dialogul cu Procurorul General al SUA „continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii și comunitatea de informații”.
Cătălin Predoiu a subliniat că aprofundarea acestor legături instituționale contribuie direct la eficiența Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor sale. „Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a mai transmis ministrul.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Robert Cazanciuc, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE: Am arătat că sprijinirea rezilienței R. Moldova poate fi o poveste de succes pentru organizație
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Trending
-
ROMÂNIA1 day ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI6 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA5 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO1 week ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU