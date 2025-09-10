U.E.
Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială
Franța se află sub asaltul protestatarilor care au ieșit în stradă, într-o mișcare intitulată „Blocați totul”, pentru a-și arăta nemulțumirea față de clasa politică și față de tăierile bugetare planificate, după ce guvernul François Bayrou a căzut în urma unui vor de încredere în Adunarea Națională, fapt ce l-a împins pe președintele Emmanuel Macron să vină cu o nouă propunere, a cincea în ultimii doi ani, în persoana ministrului francez al Apărării, Sebastien Lecornu, informează Deutsche Welle, BBC, Reuters, AP și NBC News.
Protestatarii au blocat drumurile, au provocat incendii și au fost întâmpinați cu salve de gaze lacrimogene în Paris și în alte părți ale Franței, exercitând presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron prin încercarea de a-i oferi noului său prim-ministru un botez al manifestațiilor.
Ministerul francez de Interne a anunțat că a arestat 250 de protestatari în primele ore.
Deși nu și-a atins obiectivul declarat de a „bloca totul”, mișcarea de protest, care a început online în timpul verii în cercurile de extremă dreapta și care s-a răspândit prin intermediul rețelelor de socializare, ajungând să fie adoptată de grupuri de stânga, antifasciste și anarhiste, a provocat perturbări pe scară largă, sfidând o mobilizare excepțională a 80.000 de polițiști care au spart baricadele
Ministrul de interne Bruno Retailleau a declarat că un autobuz a fost incendiat în orașul Rennes, din vestul țării. În sud-vest, incendiul care a afectat cablurile electrice a oprit serviciile feroviare pe o linie și a perturbat traficul pe o altă linie, au declarat autoritățile guvernamentale din domeniul transporturilor.
În capitala Paris, grupuri de oameni s-au adunat și au ridicat baricade la mai multe puncte de intrare în oraș. Se așteaptă ca demonstrațiile să continue pe tot parcursul zilei, iar traficul să fie perturbat, întrucât unele dintre principalele sindicate din transporturi s-au alăturat mișcării de grevă.
Sute de oameni au rămas adunați în fața Gării Nord, una dintre principalele gări ale orașului, în ciuda încercărilor poliției de a dispersa mulțimea cu gaze lacrimogene.
Furia publică din Franța a crescut când Francois Bayrou a anunțat planul său de a reduce bugetul cu peste 50 de miliarde de dolari. El a propus eliminarea a două sărbători naționale din calendar, înghețarea pensiilor pentru 2026 și reducerea cu miliarde a cheltuielilor pentru sănătate.
Cele două extreme ale spectrului politic și-au unit forțele luni în Adunarea Națională, provocând căderea guvernului francez în urma unui vot de neîncredere alimentat de opoziția față de reducerile bugetare.
Dar, deși Bayrou a plecat, neîncrederea profundă față de planul său de austeritate și față de guvern în ansamblu rămâne.
Unii își îndreaptă atenția către Macron, cerând demisia acestuia înainte de sfârșitul mandatului său, prevăzut pentru 2027. Marți, el a numit al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, alegându-l pe aliatul său apropiat Sebastien Lecornu.
Lecornu a promis miercuri, în cadrul ceremoniei de înmânare a mandatului, că se va întâlni „cu membrii celor mai mari partide politice”, afirmând că „trebuie să existe schimbări”. Mulți dintre cei care ies în stradă spun că nu le place să li se ceară să facă sacrificii, în timp ce cei pe care îi descriu ca fiind elita conducătoare sunt din ce în ce mai departe de realitatea și de situația lor cotidiană.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi
Eurodeputatul Gabriela Firea a subliniat principalele priorități pe care le consideră esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, în contextul discursului anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Deputatul european a punctat cincii direcții majore de acțiune pentru proiectul european: rezolvarea de urgență a problemei locuințelor la nivel european, protecția locurilor de muncă pentru toți cetățenii, consolidarea poziției UE în fața agresiunii Rusiei, sprijin imediat în criza umanitară din Gaza, precum și obținerea unor acorduri comerciale mai echitabile între Uniunii și partenerii internaționali.
„Putem face mai mult și mai bine, pentru fiecare stat membru în parte”, a afirmat eurodeputatul român, subliniind că mesajul transmis astăzi de liderul grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, a fost unul ferm.
Lidera Grupului Social-Democrat a mai criticat acordul comercial cu SUA și a cerut măsuri ferme împotriva abuzurilor Israelului în Gaza, dar și accelerarea reconstrucției Ucrainei din active ruse înghețate: „Acceptarea unor tarife de 15 % fără nicio măsură de retorsiune este inacceptabilă, la fel ca și faptul că producătorii americani sunt scutiți de standardele care se aplică europenilor. Agricultorii sunt marii perdanți ai acordului cu SUA.”
Citiți și: Liderii grupurilor politice din Parlamentul European, reacții la discursul anual al Ursulei von der Leyen. ”Europa joacă șah într-o lume de box”
„Europa pentru care trebuie să luptăm cu toții este o alianță a păcii, nu a războiului. O uniune pentru cetățenii săi, a democrației și a egalității”, a mai transmis Gabriela Firea.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, o serie de măsuri sociale pentru a sprijini cetățenii care se confruntă cu o cost de trai din ce în ce mai scump.
Printre aceste propuneri se află o „strategie europeană ambițioasă de combatere a sărăciei” care să contribuie la eradicarea acestui flagel până în 2050, o „garanție solidă pentru copii care să ne protejeze copiii împotriva sărăciei” și un plan european privind locuințele la prețuri accesibile.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României
Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene.
„Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisiei Europene simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. De asemenea, se pot face simplificări la nivel național, astfel încât cei care încerca vor acceseze fonduri UE să nu se mai confrunte cu atâtea obstacole administrative”, a subliniat Motreanu, membru în Comisia pentru dezvoltare regională.
Acesta a solicitat un „set unic de reguli pentru accesarea fondurilor europene”.
„În prezent, fiecare fond UE are propriile reguli, regulamente și ghiduri, ceea ce complică accesul și gestionarea fondurilor. Prin introducerea unui cadru unic de reguli, beneficiarii și autoritățile de management au de urmat principii, criterii și proceduri armonizate, indiferent de fond”, a explicat Motreanu.
În egală măsură, acesta a propus aplicarea auditului unic în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și controlul.
„Dacă o autoritate națională sau europeană a efectuat deja un audit conform standardelor stabilite, celelalte instituții ar trebui să recunoască rezultatele acelui audit, fără a mai repeta integral verificările. Auditul unic va duce la reducerea poverii administrative pentru beneficiari (companii, autorități publice, ONG-uri), care altfel riscă să fie verificați de mai multe ori pentru aceleași cheltuieli”, a explicat eurodeputatul.
Totodată, acesta a propus „crearea unei platforme europene unice, conectată cu platformele naționale, care să ofere tuturor beneficiarilor acces rapid la diferitele fonduri europene, relevante pentru sectorul în care activează”.
Dan Motreanu a detaliat că „adoptarea acestor amendamente le va permite beneficiarilor să își concentreze resursele pe dezvoltarea și implementarea proiectelor europene și nu pe depășirea obstacolelor administrative”.
„Apartenența PNL la Partidul Popular European (PPE), partidul cu cei mai mulți europarlamentari, ne permite să apărăm interesele țării noastre”, a conchis europarlamentarul.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor
Deputații europeni pledează pentru un buget agricol autonom mai mare după 2027, cu mai puțină birocrație pentru fermieri și stimulente pentru atingerea obiectivelor de mediu și sociale, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
Parlamentul consideră că politica agricolă comună (PAC) a UE nu trebuie integrată în alte domenii de finanțare și nici să devină parte a unui pachet financiar mai amplu utilizat de statele membre în alte scopuri decât agricultura.
Ajutoarele directe pentru venituri ar trebui acordate tuturor agricultorilor activi și profesioniști, pe baza unui model bazat pe suprafață. Dezvoltarea rurală trebuie sprijinită independent de politicile de coeziune, adaugă deputații.
Simplificarea PAC
Reducerea sarcinii administrative pentru agricultori trebuie să fie unul dintre principiile directoare ale PAC. Deputații doresc un sistem bazat pe stimulente pentru a încuraja agricultorii să atingă obiectivele de mediu și sociale. Schemele ecologice ar trebui să rămână voluntare și să fie însoțite de o remunerație. Deputații doresc ca practicile agricole existente să fie luate în considerare atunci când agricultorii sunt obligați să respecte cerințele de menținere a terenurilor în bune condiții agricole și de mediu (GAEC).
Digitalizarea agriculturii
Toți agricultorii trebuie să aibă acces la soluții inovatoare și digitale care să sprijine agricultura durabilă, să le sporească veniturile și să le reducă sarcina administrativă. Pentru a reduce la minimum procedurile stresante de inspecție a exploatațiilor agricole, deputații consideră că monitorizarea utilizării fondurilor PAC ar trebui să se bazeze pe imagini satelitare și autocertificare, într-un sistem centralizat de raportare electronică.
Gestionarea apei și economia circulară în agricultură
Pentru a asigura o producție alimentară suficientă și de bună calitate, Parlamentul dorește investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de retenție, distribuție și stocare a apei, precum și în purificarea și tratarea apelor uzate. Agricultorilor ar trebui să li se ofere, de asemenea, stimulente pentru recuperarea biomasei, a deșeurilor agricole și a coproduselor.
Este esențială pentru viitorul agriculturii UE, dar aproape 58 % dintre agricultorii din UE au peste 55 de ani și doar 6 % au sub 35 de ani. Deputații europeni doresc să crească finanțarea din PAC și să majoreze numărul de stimulente fiscale și de împrumuturi, astfel încât să elimine barierele care împiedică accesul la profesia de agricultor.
Raportul a fost adoptat cu 393 de voturi pentru, 145 împotrivă și 123 abțineri.
