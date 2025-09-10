Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială

Franța se află sub asaltul protestatarilor care au ieșit în stradă, într-o mișcare intitulată „Blocați totul”, pentru a-și arăta nemulțumirea față de clasa politică și față de tăierile bugetare planificate, după ce guvernul François Bayrou a căzut în urma unui vor de încredere în Adunarea Națională, fapt ce l-a împins pe președintele Emmanuel Macron să vină cu o nouă propunere, a cincea în ultimii doi ani, în persoana ministrului francez al Apărării, Sebastien Lecornu, informează Deutsche Welle, BBC, Reuters, AP și NBC News.

Protestatarii au blocat drumurile, au provocat incendii și au fost întâmpinați cu salve de gaze lacrimogene în Paris și în alte părți ale Franței, exercitând presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron prin încercarea de a-i oferi noului său prim-ministru un botez al manifestațiilor.

Ministerul francez de Interne a anunțat că a arestat 250 de protestatari în primele ore.

Deși nu și-a atins obiectivul declarat de a „bloca totul”, mișcarea de protest, care a început online în timpul verii în cercurile de extremă dreapta și care s-a răspândit prin intermediul rețelelor de socializare, ajungând să fie adoptată de grupuri de stânga, antifasciste și anarhiste, a provocat perturbări pe scară largă, sfidând o mobilizare excepțională a 80.000 de polițiști care au spart baricadele

Ministrul de interne Bruno Retailleau a declarat că un autobuz a fost incendiat în orașul Rennes, din vestul țării. În sud-vest, incendiul care a afectat cablurile electrice a oprit serviciile feroviare pe o linie și a perturbat traficul pe o altă linie, au declarat autoritățile guvernamentale din domeniul transporturilor.

În capitala Paris, grupuri de oameni s-au adunat și au ridicat baricade la mai multe puncte de intrare în oraș. Se așteaptă ca demonstrațiile să continue pe tot parcursul zilei, iar traficul să fie perturbat, întrucât unele dintre principalele sindicate din transporturi s-au alăturat mișcării de grevă.

Sute de oameni au rămas adunați în fața Gării Nord, una dintre principalele gări ale orașului, în ciuda încercărilor poliției de a dispersa mulțimea cu gaze lacrimogene.

Furia publică din Franța a crescut când Francois Bayrou a anunțat planul său de a reduce bugetul cu peste 50 de miliarde de dolari. El a propus eliminarea a două sărbători naționale din calendar, înghețarea pensiilor pentru 2026 și reducerea cu miliarde a cheltuielilor pentru sănătate.

Cele două extreme ale spectrului politic și-au unit forțele luni în Adunarea Națională, provocând căderea guvernului francez în urma unui vot de neîncredere alimentat de opoziția față de reducerile bugetare.

Dar, deși Bayrou a plecat, neîncrederea profundă față de planul său de austeritate și față de guvern în ansamblu rămâne.

Unii își îndreaptă atenția către Macron, cerând demisia acestuia înainte de sfârșitul mandatului său, prevăzut pentru 2027. Marți, el a numit al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, alegându-l pe aliatul său apropiat Sebastien Lecornu.

Lecornu a promis miercuri, în cadrul ceremoniei de înmânare a mandatului, că se va întâlni „cu membrii celor mai mari partide politice”, afirmând că „trebuie să existe schimbări”. Mulți dintre cei care ies în stradă spun că nu le place să li se ceară să facă sacrificii, în timp ce cei pe care îi descriu ca fiind elita conducătoare sunt din ce în ce mai departe de realitatea și de situația lor cotidiană.