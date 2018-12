Proteste de amploare în Ungaria împotriva ”legii sclaviei”. Fluturând drapelele Ungariei și UE, demonstranții au scandat ”Nu furaţi!” şi ”Tribunale independente!”

Protestele de duminică de la Budapesta împotriva așa-numitei ”legi a sclaviei” au degenerat în violențe în cursul nopții, când mai mulți manifestanți au încercat să pătrundă în sediul televiziunii de stat MTVA, conform postului ATV Hungary, afiliat CNN, anunță Agerpres.

“Come with us”:

Huge crowd marching to state-owned #MTV HQ with temperatures below zero. #Budapest #Hungary pic.twitter.com/ct3qJYEu2k

— Balazs Csekö (@balazscseko) December 16, 2018