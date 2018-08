Proteste în Danemarca. Zeci de persoane au ieșit în stradă cu chipul acoperit de văl islamic

Aproximativ 1.300 de danezi au protestat față de intrarea în vigoare a interdicției privind acoperirea feței în public în Danemarca, anunță Deutsche Welle.

Legea, aprobată în mai, nu specifică vălul islamic, menţionând că ”oricine poartă ceva ce îi ascunde faţa în public va fi pedepsit cu o amendă”, dar protestatarii susţin că femeile musulmane sunt ţinta.

Today, Wednesday the 1st. of August 2018, Burka ban comes into effect in public places in #Denmark. Muslim women may not wear face-covering burka or niqab in public. pic.twitter.com/q7ueWQUvNG

— UAE Embassy DK (@uaeembassydk) August 1, 2018