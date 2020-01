Protestele continuă în Iran: “Ne mint că duşmanul nostru este America, dar duşmanul nostru este chiar aici”

Autorităţile iraniene l-au reţinut pentru scurt timp pe ambasadorul Marii Britanii la Teheran, Rob Macaire, a anunţat sâmbătă şeful diplomaţiei de la Londra, Dominic Raab, acesta denunțând o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Rob Macaire a fost reținut după ce a participat la un priveghi în memoria celor care au murit în avionul ucrainean prăbușit miercuri și care a fost doborât, dintr-o ”eroare umană”, de o rachetă iraniană.

Potrivit BBC, ambasadorul britanic a plecat de la priveghi în momentul când acesta s-a transformat într-un protest, însă forțele de ordine iraniene l-au arestat și acuzat că a ajutat la organizarea manifestațiilor.

Macaire a negat, într-o postare pe Twitter, că a participat la proteste.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020