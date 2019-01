Protestele ,,Vestelor galbene” continuă și în 2019 pe străzile din centrul Parisului

Protestatarii francezi s-au întors din nou în stradă sâmbătă, potrivit FRANCE 24. Câteva sute de protestatari s-au adunat pe bulevardul Champs Elysees din centrul Parisului, unde s-au pregătit aproximativ 15 mașini de poliție, a declarat un jurnalist al AFP.

Vineri, purtătorul de cuvânt al guvernului Benjamin Griveaux, consideră că, cei care încă protestează “doresc să răstoarne guvernul”.

Aceasta este a opta sâmbătă a protestelor, însă numărul protestatarilor a scăzut constant de la începutul demonstrațiilor din noiembrie.

VIDEO: “Yellow vest” protesters gather on the Champs-Elysées in Paris for the first time this year#GiletsJaunes pic.twitter.com/Xy9yr1NqXV

— AFP news agency (@AFP) January 5, 2019