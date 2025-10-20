Proximitatea schimbă percepția. Cu cât o țară este mai aproape de Rusia, cu atât este mai mare probabilitatea ca populația acesteia să considere Moscova drept principală amenințare la adresa Europei (sondaj YouGov)

Cu cât o țară este mai aproape de Rusia, cu atât este mai mare probabilitatea ca populația acesteia să considere Kremlinul drept principala amenințare la adresa Europei — dar asta nu înseamnă că UE este văzută ca un salvator.

Potrivit unui nou sondaj multinațional realizat de YouGov în șapte țări ale UE, agresiunea rusă a fost considerată una dintre cele mai mari amenințări la adresa Europei de 51% dintre respondenții din Polonia, 57% din Lituania și 62% din Danemarca – o țară care se află mai departe de Rusia, dar care controlează intrarea în Marea Baltică, frecvent tranzitată de tancurile petroliere și navele militare ale flotei rusești, informează Politico Europe.

Danemarca este, de asemenea, cel mai important donator la nivel mondial de ajutor militar pentru Ucraina, exprimat ca procent din produsul intern brut.

În Germania, 36 % dintre respondenți considerau agresiunea rusă drept principala amenințare, urmată de 31 % în Franța, 22 % în Spania și 20 % în Italia. În Franța și Spania, imigrația era considerată cel mai mare pericol, în timp ce în Italia era conflictul armat.

Politica externă a SUA și Rusia sunt considerate de respondenții spanioli și italieni aproape la fel de amenințătoare: 22% dintre spanioli și 20% dintre italieni considerau Moscova ca fiind o amenințare majoră, în timp ce 19% dintre spanioli și 17% dintre italieni spuneau același lucru despre Washington.

Țările estice și Danemarca au avut, de asemenea, o opinie foarte puternică cu privire la apartenența lor la NATO, peste 80% aprobând-o, iar un procent similar considerând-o importantă pentru securitatea lor.

Cu toate acestea, aproximativ jumătate dintre italieni, spanioli și francezi au văzut apartenența la NATO în mod pozitiv, în timp ce doar 29% dintre francezi au considerat NATO importantă pentru apărarea națională a țării lor — cel mai scăzut procent dintre toate țările chestionate.

Sondajul YouGov a chestionat aproximativ 1.000 de persoane din fiecare țară, respectiv Danemarca, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia și Spania, începând cu sfârșitul lunii septembrie.

Opiniile erau foarte împărțite cu privire la rolul pe care ar trebui să îl joace UE în domeniul apărării.

UE a fost înființată ca un proiect de pace și, până de curând, avea foarte puțin de spus în domeniul militar.

Cu toate acestea, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a schimbat această situație, iar blocul european promovează acum măsuri precum programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” în valoare de 150 de miliarde de euro, care prevede acordarea de împrumuturi pentru achiziționarea de arme, și Programul european pentru industria de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro, care vizează promovarea achizițiilor comune și reconstrucția complexului industrial militar al blocului.

În Polonia, Italia și Germania, mai puțin de 40% dintre respondenți au afirmat că UE ar trebui să poată lua decizii în materie de apărare și securitate în numele țărilor membre. Respondenții din Lituania, Danemarca și Franța au fost împărțiți, aproximativ 40% fiind în favoarea procesului decizional al UE și un procent similar insistând asupra autonomiei naționale.

În Spania, 57% dintre respondenți au afirmat că UE ar trebui să ia decizii în materie de apărare în numele țărilor membre, cel mai ridicat procent dintre toate țările chestionate.