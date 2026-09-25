PSD, întâlnire cu agenția de rating S&P: Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea țării și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Partidul Social-Democrat informează că o delegație a partidului a avut vineri o întrevedere cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, în contextul fundamentării deciziei de rating privind economia românească, ce va fi formulată în data de 2 octombrie 2026, context în care liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă.

“PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor. În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească”, arată sursa citată.

PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor. PSD consideră că viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale.

Liderii social-democrați i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construcția unei majorități parlamentare pornind de la un set de principii și priorități economice naționale.

Totodată, PSD și-a reafirmat poziția clară pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice. Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.

În vara acestui an, agențiile de rating Moody’s și Fitch au menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

Cu toate acestea, analiștii Fitch au avertizat că România este într-o „cursă contracronometru” pentru a evita retrogradarea ratingului suveran la categoria „junk”, nerecomandată pentru investiții, în condițiile în care prelungirea crizei politice pune presiune pe credibilitatea fiscală a țării.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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