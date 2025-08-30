POLITICĂ
PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală
„Social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a transmis președintele interimar al PSD, după ce Guvernul a adoptat parțial Pachetul II de reforme.
De asemenea, Sorin Grindeanu anunță că după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte, care defavorizează categoriile vulnerabile.
„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri! PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală”, a transmis Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit președintelui interimar al PSD, miniștrii social-democrați și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD) și reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).
„Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, a mai adăugat acesta.
Pachetul Nr. II de reforme anunțat de Guvern a fost adoptat ieri, parțial, într-o ședință extraordinară. Acest pachet a fost împărțit în șase proiecte, dintre care au fost adoptate doar cinci: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate – insolvență.
„Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii. Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat. Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria”, a transmis premierul Iilie Bolojan.
Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, Guvernul își propune adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern.
De asemenea, prim-ministrul va transmite Parlamentului proiectele de lege, iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ.
Pachetul II de reforme, explicat, potrivit declarațiilor de presă susținute de premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătații, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca:
Justiție
- Pensiile magistraților Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu tranziție graduală pe 10 ani. Plafonarea pensiei la max. 70% din ultimul salariu (înlocuiește regula „pensie = ultimul salariu”).
- Anunț privind necesitatea unei noi legi a salarizării în sistem (pentru a elimina procesele și impredictibilitatea bugetară).
Sănătate
- Reorientarea pacienților din spitalizare continuă către medicina primară și ambulatoriul de specialitate.
- Șefii de secție din spitalele clinice: numiți prin concurs pe bază de indicatori de performanță; condiție minimă – cadru universitar (nu neapărat cel mai înalt grad). Evaluare anuală de către Comitetul Director.
- Regândirea contractării în medicina de familie: până în 2027, ~20% plată per capita / ~80% plată pe servicii raportate la CNAS. Economii estimate ~3,2 mld. lei în 2026, realocate în programe de sănătate și alte servicii.
- Creșterea punctului în ambulatoriu la 8 lei de la 1 ian. 2026/1 ian. 2027 (în funcție de economii). Influențe salariale pentru spitale alocate după volum/complexitate servicii și indicatori de performanță (metodologie prin HG în 90 zile). Ajustare negativă când anvelopa salarială depășește bugetul serviciilor.
- Prelungirea programului în ambulatoriile spitalelor publice acolo unde există resursă – managerii primesc instrumente pentru rotații de personal.
- Majorarea clawback: +0,6 pp pentru generice și +1,7 pp pentru inovative.
Companii de stat – guvernanță corporativă (Legea 109)
- Reașezarea indicatorilor de performanță: 50–75% financiari / 25–50% nefinanciari (în linie cu recomandări OCDE/PwC).
- Reducerea dimensiunii consiliilor de administrație (ex.: 7→5, 5→3).
- Reduceri semnificative ale indemnizațiilor; plafonarea componentei variabile la max. 2 salarii medii brute pe ramură, plătită o singură dată pe an.
- Clarificări pentru a evita cumulul (membru CA și director). Cerințe mai stricte pentru firmele de recrutare; optimizări procedurale în AMEPIP.
Autorități de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM)
- Până la 31 octombrie: propuneri de reducere a organigramelor — −10% posturi de specialitate și −30% posturi suport.
- Reducerea indemnizațiilor conducerii și a salariilor personalului cu 30%.
- Plafonarea bonusurilor la max. 2 salarii brute, acordate doar la îndeplinirea indicatorilor și în limite bugetare.
Fiscalitate & insolvență
- Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu CA > 50 mil. €; trecere la abordare țintită pe cheltuieli sensibile (management, consultanță, proprietate intelectuală) pentru multinaționale.
- Pachet pentru combaterea evaziunii, reformarea insolvenței, regândirea eșalonărilor la ANAF, reguli noi de colectare și tratament corect pentru contribuabilii conformi.
- Impact bugetar estimat: 3,7 mld. lei (pachet fiscal); 6,9 mld. lei total pachete aprobate acum.
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în perioada următoare, social-democrații for prezenta propriul pachet de măsuri al coaliției pentru relansarea economică. Acesta a precizat că cel de-al doilea set de măsuri set de măsuri este aproape finalizat, fiind convenit în mare parte încă de acum două-trei săptămâni.
„Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, partea din Pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegiilor. A fost consens de la început. Toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări. Unde nu s-a reușit, până în această săptămână, ca propunerile care au venit, în special la administrație, propuneri care au venit dinspre structurile asociative – că mă refer la primari sau la UNCJR – să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic”, a declarat Grindeanu pentru Digi24.
În contextul discuțiilor privind pensiile speciale și măsurile de relansare economică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unui „pachet PSD”, construit atât pe principii de echitate socială, cât și pe politici economice concrete: „Eu știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem așezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliție, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că e un lucru… Și lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (…) Și vă anunț că în mare propunerile noastre, și l-am anunțat și pe primul ministru, și a acceptat acest lucru și îi mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (…) Săptămâna viitoare”, a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice, reuniune în cadrul căreia șeful Guvernului a promis că “investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată”.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria.
De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.
Un alt subiect important al discuției de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi.
La consultările de astăzi de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole.
De asemenea, la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România a participat președintele UDMR, Kelemen Hunor.
PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală
