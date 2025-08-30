PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală

„Social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a transmis președintele interimar al PSD, după ce Guvernul a adoptat parțial Pachetul II de reforme.

De asemenea, Sorin Grindeanu anunță că după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte, care defavorizează categoriile vulnerabile.

„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri! PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală”, a transmis Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.



Potrivit președintelui interimar al PSD, miniștrii social-democrați și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD) și reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).

„Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, a mai adăugat acesta.

