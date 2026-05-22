PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării, o etapă esențială din PNRR. Acordul, mediat de Administrația Prezidențială

Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare, a anunțat vineri Palatul Cotroceni, subliniind că acordul a fost încheiat în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale.

Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026, precizează sursa citată.

Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.

Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grindeanu – președintele PSD, Ilie Bolojan – președintele PNL, Dominic Fritz – președintele USR, și Kelemen Hunor – președintele UDMR.

În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege, conchide sursa citată.

Acordul mediat de Administrația Prezidențială apare în contextul în care România funcționează cu un guvern interimar ca urmare a destrămării coaliției de guvernare după moțiunea de cenzură inițiată de PSD și de AUR împotriva premierului Ilie Bolojan

Luni, după consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni pe tema deblocării crizei politice, președintele Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitate și maturitate din partea partidelor parlamentare, cerând identificarea într-un timp rezonabil a unei formule coerente de guvernare și a unei majorități „solide, pro-occidentale”.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a transmis șeful statului, luni, într-o declarație după consultări cu facțiunile parlamentare.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a mai subliniat Nicușor Dan, șeful statului insistând în această perioadă că există un consens între formațiunile politice pro-occidentale cu privire la implementarea SAFE, finalizarea PNRR și aderarea la OCDE.