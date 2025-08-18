ROMÂNIA
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că partidul pregătește un pachet de măsuri pentru relansarea economică, pe lângă discuțiile legate de rectificarea bugetară și măsurile de austeritate, urmând să-l prezinte premierului Ilie Bolojan.
„Am avut săptămâna trecută întâlniri cu Ministrul Finanțelor, domnul Nazare, pentru a ne prezenta mie și altor colegi din conducerea partidului o situație la zi, o execuție bugetară, în mare, și o imagine în mare, de asemenea, fiindcă lucrurile nu sunt foarte clare încă, cu propunerea de rectificare bugetară, care trebuie să vină în săptămânile viitoare”, a explicat Grindeanu.
Acesta a precizat că PSD sprijină pachetul de eliminare a privilegiilor și că susține majoritatea măsurilor propuse de guvern, dar consideră că e nevoie și de soluții suplimentare pentru stimularea economiei:
„Noi ținem foarte mult la acest lucru. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Colegul Radu Oprea (fost ministrul al economiei, n.r.), împreună cu alți colegi, au făcut un prim draft. El va fi lucrat în aceste zile și prezentat prim-ministrului.”
În privința PNRR, Grindeanu a arătat că proiectele trebuie prioritizate și evaluate transparent, pentru a evita blocajele birocratice:
„Toată lumea este de acord că investițiile care nu au contracte semnate până astăzi trebuie eliminate. Dacă patru ani nu ai fost în stare să-ți semnezi un contract, cum să credem că într-un an finalizezi acea investiție? În schimb, proiectele care au contracte trebuie să continue, iar decizia să fie transparentizată.”
Referitor la măsurile fiscale, liderul PSD a spus că partidul susține taxarea multinaționalelor și a externalizării profiturilor:
„Eu sunt de acord cu taxarea multinaționalelor și a externalizării profiturilor din România. De asemenea, dacă tot vorbim de impozitul pe locuință, acele taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Sunt taxe locale și acolo trebuie să rămână.”
Grindeanu a mai subliniat că datele economice recente arată o situație mai bună decât se anticipa:
„Avem pe trimestrul 2 o creștere economică. Vine Fitch și spune că suntem în aceeași situație, ratingul de țară a fost păstrat, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive.”
Liderul social-democrat a concluzionat că, odată cu finalizarea rectificării bugetare și clarificarea indicatorilor macroeconomici, PSD va prezenta public pachetul de relansare economică.
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice, reuniune în cadrul căreia șeful Guvernului a promis că “investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată”.
În cadrul discuțiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum și la proiectul de ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
”Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Palatului Victoria.
De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.
Un alt subiect important al discuției de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administrației publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Reprezentanții Guvernului și primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar și despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietății, preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajați din administrația publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi.
La consultările de astăzi de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marin Țole.
De asemenea, la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România a participat președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia.
Videoconferința a fost anunțată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și de șefa diplomației române, Oana Țoiu, după o convorbire telefonică cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
“Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Țoiu, pe Facebook.
Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.
Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace,… pic.twitter.com/QJY7zU6WIE
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 18, 2025
În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.
Referitor la întrunirea de marți de la nivelul UE, șeful Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că reuniunea prin videoconferință a Consiliului European va avea loc pentru a avea loc o informare la nivelul liderilor europeni cu privire la discuțiile de la Washington cu privire la Ucraina.
“Împreună cu SUA, UE va continua să depună eforturi în vederea instaurării unei păci durabile care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei în materie de securitate”, a spus Costa.
I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.
Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and…
— António Costa (@eucopresident) August 18, 2025
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent
Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, anunță noi pași privind transpunerea în legislația națională a legii europene privind libertatea mass-mediei, în urma întrevederii cu Ministrul Culturii, András Demeter.
„Transpunerea EMFA nu este doar o obligație europeană, ci și o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent – un pilon esențial al democrației. (…) Un spațiu media liber și sigur înseamnă pentru fiecare cetățean mai multă încredere în informația pe care o primește și o mai bună protecție a drepturilor fundamentale”, a transmis vicepreședintele CNA în urma reuniunii.
Potrivit acestuia, prin Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) jurnaliștii și redacțiile vor fi protejate împotriva împotriva oricărei presiuni politice sau economice, iar cetățenii vor avea acces a informații corecte și pluralism mediatic garantat prin reguli europene aplicate uniform. De asemenea, va exista o transparență în privința proprietății media și a mecanismelor de finanțare.
Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora.
Citiți și: Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE
Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne a UE. Acesta oferă, printre altele, o protecție mai puternică jurnaliștilor, asigură o finanțare adecvată și libertatea editorială pentru serviciile publice de mass-media, previne eliminarea nejustificată a conținutului mass-media de către platformele online foarte mari și instituie Comitetul european pentru servicii mass-media.
