PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că partidul pregătește un pachet de măsuri pentru relansarea economică, pe lângă discuțiile legate de rectificarea bugetară și măsurile de austeritate, urmând să-l prezinte premierului Ilie Bolojan.

„Am avut săptămâna trecută întâlniri cu Ministrul Finanțelor, domnul Nazare, pentru a ne prezenta mie și altor colegi din conducerea partidului o situație la zi, o execuție bugetară, în mare, și o imagine în mare, de asemenea, fiindcă lucrurile nu sunt foarte clare încă, cu propunerea de rectificare bugetară, care trebuie să vină în săptămânile viitoare”, a explicat Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD sprijină pachetul de eliminare a privilegiilor și că susține majoritatea măsurilor propuse de guvern, dar consideră că e nevoie și de soluții suplimentare pentru stimularea economiei:

„Noi ținem foarte mult la acest lucru. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Colegul Radu Oprea (fost ministrul al economiei, n.r.), împreună cu alți colegi, au făcut un prim draft. El va fi lucrat în aceste zile și prezentat prim-ministrului.”

În privința PNRR, Grindeanu a arătat că proiectele trebuie prioritizate și evaluate transparent, pentru a evita blocajele birocratice:

„Toată lumea este de acord că investițiile care nu au contracte semnate până astăzi trebuie eliminate. Dacă patru ani nu ai fost în stare să-ți semnezi un contract, cum să credem că într-un an finalizezi acea investiție? În schimb, proiectele care au contracte trebuie să continue, iar decizia să fie transparentizată.”

Referitor la măsurile fiscale, liderul PSD a spus că partidul susține taxarea multinaționalelor și a externalizării profiturilor:

„Eu sunt de acord cu taxarea multinaționalelor și a externalizării profiturilor din România. De asemenea, dacă tot vorbim de impozitul pe locuință, acele taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Sunt taxe locale și acolo trebuie să rămână.”

Grindeanu a mai subliniat că datele economice recente arată o situație mai bună decât se anticipa:

„Avem pe trimestrul 2 o creștere economică. Vine Fitch și spune că suntem în aceeași situație, ratingul de țară a fost păstrat, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive.”

Liderul social-democrat a concluzionat că, odată cu finalizarea rectificării bugetare și clarificarea indicatorilor macroeconomici, PSD va prezenta public pachetul de relansare economică.

Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.

Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.

Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.

Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.