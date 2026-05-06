PSD s-a alăturat unui partid care ”subminează Europa și susține interesele Rusiei”, avertizează liberalii europeni: ”Nu este momentul să se joace la ruletă cu viitorul României”

Autor: Diana Zaim
Președinta grupului Renew Europe din Parlamentul European, Valerie Hayer, a criticat dur demersurile Partidului Social Democrat făcute alături de „partidul de extremă dreapta”, care au provocat căderea Guvernului pro-european, catalogând decizia drept un „gest iresponsabil într-un moment critic”.

„Este un gest iresponsabil într-un moment critic. (…) Răsturnarea unui guvern pro-european pune acum în pericol viitorul României. Stabilitatea, obținută prin continuarea reformelor și deblocarea fondurilor UE, este alegerea responsabilă pentru România și pentru Europa. Nu e momentul să se joace la ruletă cu viitorul României, ci momentul responsabilității”, a transmis eurodeputata Valerie Hayer într-un mesaj pe contul X.

Potrivit președintei Renew Europe, miza este uriașă atât pentru țara noastră, cât și pentru Europa: „România nu ar trebui să aleagă radicalismul, ci stabilitatea. Regretăm profund această alianță cu cei care subminează țara și Europa, susțin interesele Rusiei, pun la îndoială știința și se opun valorilor noastre.”

De asemenea, liberalii europeni au reiterat sprijinul grupului Renew Europe pentru USR în menținerea României pe un parcurs stabil și european.

Citiți și: Socialiștii Europeni își exprimă sprijinul pentru PSD și susțin „formarea rapidă a unui guvern pro-european”, care „pune oamenii pe primul loc”

Ursula von der Leyen, la 50 de ani de prezență diplomatică a UE în Canada: „În aceste vremuri tulburi, apropierea dintre noi contează mai mult ca niciodată"
Azerbaidjan este un partener energetic valoros și de încredere pentru UE, subliniază Kaja Kallas la Baku 
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

