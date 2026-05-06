PSD s-a alăturat unui partid care ”subminează Europa și susține interesele Rusiei”, avertizează liberalii europeni: ”Nu este momentul să se joace la ruletă cu viitorul României”

Președinta grupului Renew Europe din Parlamentul European, Valerie Hayer, a criticat dur demersurile Partidului Social Democrat făcute alături de „partidul de extremă dreapta”, care au provocat căderea Guvernului pro-european, catalogând decizia drept un „gest iresponsabil într-un moment critic”.

„Este un gest iresponsabil într-un moment critic. (…) Răsturnarea unui guvern pro-european pune acum în pericol viitorul României. Stabilitatea, obținută prin continuarea reformelor și deblocarea fondurilor UE, este alegerea responsabilă pentru România și pentru Europa. Nu e momentul să se joace la ruletă cu viitorul României, ci momentul responsabilității”, a transmis eurodeputata Valerie Hayer într-un mesaj pe contul X.

The Romanian left Social Democratic Party aligned with the far right party to make Romania’s pro-EU government collapse through a no-confidence vote. This is an irresponsible act at a critical moment.



The stakes for Romania and for Europe are high. Romania should not choose… — Valérie Hayer (@ValerieHayer) May 5, 2026

Potrivit președintei Renew Europe, miza este uriașă atât pentru țara noastră, cât și pentru Europa: „România nu ar trebui să aleagă radicalismul, ci stabilitatea. Regretăm profund această alianță cu cei care subminează țara și Europa, susțin interesele Rusiei, pun la îndoială știința și se opun valorilor noastre.”

De asemenea, liberalii europeni au reiterat sprijinul grupului Renew Europe pentru USR în menținerea României pe un parcurs stabil și european.

